Frau in Indien schneidet Peiniger den Penis ab

Nach einem Vergewaltigungsversuch hat eine Frau in Indien ihrem Peiniger den Penis mit einem Messer abgeschnitten. Wie die Polizei am Samstag im südlichen Bundesstaat Kerala mitteilte, wurde die Frau nach eigenen Angaben am Freitagabend bei sich zu Hause in Thiruvananthapuram von dem 54-jährigen Mann attackiert. "Sie nahm ein Messer zu ihrer Verteidigung und schnitt ihm den Penis ab", teilte die Polizei mit. Der Angreifer wurde demnach schwer verletzt. Sein Geschlechtsteil konnte nicht wieder angenäht werden. Er soll sich der Familie der Frau als religiöser Guru präsentiert haben.

Die Frau gab an, von dem Mann schon seit Jahren attackiert worden zu sein. Der Polizei waren nach eigenen Angaben weitere sexuelle Vergehen des Mannes bekannt.

Indien sind sexuelle Übergriffe auf Frauen weit verbreitet. Das Land hat nach mehreren aufsehenerregenden Vergewaltigungsfällen und öffentlichen Protesten wegen Gewalt gegen Frauen die Strafen für Vergewaltiger aber verschärft. Aktivisten zufolge hat sich die Situation für Frauen aber nicht gebessert.