Faszination Handarbeit

Stricken, Basteln, Stempeln, Nähen – "Do it yourself" liegt voll im Trend. Aber warum begeistern sich Menschen für diese kreativen Techniken und suchen dafür beswusst den kurzweilligen Ausstieg aus dem Alltag. Für diese Ausgabe machten wir uns für Sie auf der Suche nach Menschen, die "aus purer Leidenschaft" kreativen Hobbys nachgehen.

Wir haben herzlich bei einem Stricktreff ind der Casa Fabiana in Luxemburg gelacht, ließen uns in die Geheimnisse der Unterwäsche-Mode von Claudine Scherer einweihen oder haben uns einer seltenen und neuartigen Basteltechnick von Eliane Lothritz, Christiane Thoma und Mireille Goergen erklären lassen. Manche von diesen Kreativen sind einen Schritt weiter gegangen und haben aus der einstigen Freizeitbeschäftigung heraus den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Nadel, Faden, Materialien spielen auch beim Thema Kleiderordnung eine große Rolle. Seit je her spielen diese oft ungeschriebene Gesetze in unserem Alltag eine beachtliche Rolle.

In diesem Zusammenhang haben wir bei zwei Traditionsunternehmen in Luxemburg nachgefragt, wie sie es mit dem Thema Dresscode handhaben. Die Supermarktkette Cactus und die Fluggesellschaft Luxair haben uns manch ein Geheimnis ihrer Uniformen verraten.

Auf unseren Reise-Seiten stellen wir Ihnen das neue Katalog von Voyage Emile Weber vor. Wenn Sie Karneval mögen, wird unser Tipp für eine närrische Zeit an der Kvarner Bucht an der kroatischen Adria bestimmt gefallen. Für Schnee-Fans bieten wir eine Tour mit dem Fatbike durch die Steiermark in Österreich.

Über das Weinforum in Trier, den Treffpunkt für Weinkenner in der Region, berichten Liliane Turmes und Romain Batya. Tierfreunde lernen warum klare Regeln im Sinne von einer konsequenter Erziehung bei vierbeinigen Familienmitgliedern unererlässlich sind. Auf der Kinderseite erklärt Heike Bucher was sich hinter dem sogenannten "Tourette Syndrom" verbrigt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr Magazin-Team!