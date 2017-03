Endlich Frühling!

Frühling? Ja! Jetzt erst recht! In diese Woche war Luxemburg mit Sonne satt verwöhnt. Nicht nur die Natur spürte das Frühjahr, das Phänomen der Frühlingsgefühle existiert tatsächlich. Der Psychologe Prof. Dr. Claus Vögele von der Uni Luxemburg erklärt im Interview die Gründe für den wachsenden Sturm und Drang während der helleren Jahreszeit.

Auch in der Natur tut sich im Frühling eine Menge. Die Biologin Lea Bonblet von der "natur&ëmwelt" asbl. berichtet in unserem Gespräch von der "inneren Uhr" mancher Tiere, von mehrmaligen Entwicklungszyklen bei Insekten und gefährliche Mitfahrgelegenheiten bei Fräschen und Kröten.

Mit so viel Licht und Hintergrundwissen zum Thema Frühlingsgefühle lässt sich auch zum Frühling dazugehörende Hausputz im Nu erledigen. Wir haben für Sie die wichtigsten (und schnellsten) Tipps zum Großreinemachen zusammengefasst.

Von Frühlingsgefühlen beseelt, ist offenbar auch manch einer Kunstsammler, der die TEFAF in Maastricht besucht. Auf dieser Antiquitäten- und Kunstmesse wechseln Exponate für schwindelerregende Beträge in Millionenhöhe den Besitzer. Unser Kollege Jean-Claude Ernst stellt Ihnen die Messe näher vor (siehe Bilderstrecke oben).

Nicht ganz so teuer, aber qualitativ sehr hochwertig sind die Produkte des französischen Traditionshauses Lancel. Seit dem vergangenen Dezember ist das Geschäft in der Grand-rue in Luxemburg eröffnet. Am Donnerstag besuchte die künstlerische Leiterin des Hauses, Nicole Stulman, das Geschäft und plauderte im Gespräch mit Daisy Schengen über ihren Werdegang in der Modebranche, sie hatte u.a. für Dior, Hermès und Burberry gearbeitet, bevor sie zu Lancel kam. Warum Sprachen für die gebürtige New Yorkerin ein Thema sind und was sie mit ihrem Lebensgefährten zu tun haben, lesen Sie am Samstag im Magazin.

Für Marc Schonckert sind Frühlingsgefühle identisch mit lustigen Erinnerungen aus der Kinderzeit, mit dem Auftauchen von Cabrios und der Vorahnung auf einen Haufen Arbeit, die im und vor allem rund um das Haus auf ihn wartet.

Auf unseren Reiseseiten stellen wir Ihnen den Katalog der schönsten Kreuzfahrten für den Sommer 2018 vor. Wir laden Sie ein, fremde Kulturen und spektakuläre Landschaften zu entdecken.

Außerdem nehmen wir Sie zusammen mit der ULT auf eine Reise in den Süden mit, wo sie ein ursprüngliches Afrika mit der Gelegenheit zum Gorilla-Tracking erleben können.

Auf den Autoseiten berichtet Marc Schonckert von einer mehr als angenehmen Begegnung mit dem Audi A5. Daneben hat er ein SUV-Crossover-Coupé-förmiges Auto entdeckt, das auf den Namen C-HR hört und von Toyota gebaut wird.

Extravagant im Styling und bescheiden in den Leistungen, für Toyota soll dieser designmäßig aparte Kerl das Stadtleben aufheitern und bunter machen.

Weinliebhaber aufgepasst: Die weltgrößte Weinfachmesse ProWein öffnet am Wochenende ihre Pforten. Die Luxemburger Winzer und Weinkellereien präsentieren ihre Qualitätsprodukte in den Düsseldorfer Messehallen. Unser Kollege Herbert Becker blickt für Sie voraus auf dieses Event.

Frühlingserwachen am Paradeplatz: Auf der hauptstädtischen Place d’Armes ist die Terrassensaison eröffnet. Und im Luxushotel gleichen Namens, mit seinen drei Restaurants „Plëss“, „La Cristallerie“ und „Café de Paris“, haben Liliane Turmes und Romain Batya die neuen Speisekarten mit frischen saisonalen Produkten für Sie inspiziert.

Um die sogenannten "Chem-Trails" geht es auf unserer Aero-Seite. Dort berichten wir über die Ergebnisse von Abgasmessungen im Formationsflug.

Für die Tierliebhaber betrachten wir Haustiere im Wandel der Zeit und stellen uns der Frage: "Waren wir früher Tierquäler?"

Last but not least, sehen wir uns auf der Kinderseite gerne im Spiegel an.

Viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe, wünscht Ihnen das Magazin-Team des Tageblatt!