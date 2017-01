„Au revoir, tristesse“

Ab Samstag (21. Januar) erscheint jeden Samstag die neue Magazin-Beilage in Ihrem Tageblatt. In der ersten Ausgabe wenden wir uns gemeinsam mit Ihnen dem „Winterblues“ zu. Keine Angst, das ist keine musikalische Reise ins Unbekannte, sondern eine sogenannte „saisonale Depression“. Mit einfachen Tricks, die wir auch zusammengetragen haben, lässt sich der Stimmungstief ganz schnell in die Flucht treiben. Warum ein Hauch von Tee, ein paar leckere Plätzchen und Hightech-Leggings außerdem besonders wirkungsvolle Waffen gegen „Winterblues“ sind – all das verraten wir Ihnen am Samstag.

Außerdem entführen wir Sie an die Adria und erklären, was man bei der französischen Vignette, die kürzlich in Paris für Autos eingeführt wurde, beachten muss. Ob es demnächst selbstfliegende Flugzeuge gibt, lesen Sie auf unserer Aero-Seite. Unsere Reiselust war bei dieser Ausgabe ungebremst: Wir nehmen Sie mit auf einen Trip nach Kroatien, wo wir den neuen Nissan Micra auf Herz und Nieren getestet haben und spannen mit einem Vergleich zwischen dem VW Beatle und dem Käfer den Bogen zwischen Heute und Gestern.

Auch die Gourmets unter uns kommen auf ihre Kosten: Wir stellen das Restaurant „Gudde Maufel“ in Eichen und die Brasserie Matelots in Luxemburg vor. Im Tierporträt haben wir uns Löwenjäger und riesige Spürnasen näher angesehen. Für unseren jungen Leser haben wir uns mit dem Phänomen „Cyber Grooming“ beschäftigt und geben Tipps, wie man sich im Netz unehrliche Menschen vom Hals hält.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Was können wir noch besser machen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung entweder als Kommentar unter diesem Artikel oder auf Facebook!