Medaillenregen für Vinsmoselle-Winzer

Zehn Crémants aus dem Hause Poll-Fabaire der Domaines Vinsmoselle sind beim renommierten Wettbewerb "Crémants de France et du Luxemburg" mit einer Medaille ausgezeichnet worden, schreibt am Freitag die Winzergenossenschaft in einer Mitteilung.

Beim Wettbewerb im französischen Chambéry (Savoie), der jedes Jahr abwechselnd in einer anderen Crémant-Gegend in Frankreich oder in Luxemburg stattfindet, wurden die Cuvées mit sieben Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille ausgezeichnet.

"Die Winzer und die Direktion der Domaines Vinsmoselle sind sehr stolz auf dieses exzellente Ergebnis", heißt es in der Mitteilung.

Cuvée Brut AOP/L-947 Cuvée Brut AOP/L-933 Cuvée Riesling Brut AOP/L-964 Cuvée Riesling Brut AOP/L-965 Cuvée XXV AOP/L-991 Cuvée Chardonnay Brut AOP/L-881 Cuvée Millésimée 2013 AOP/L-725Cuvée Pinot Noir AOP/L-883 Cuvée Millésimée 2014 AOP/L-867Cuvée Millésimée 2013 AOP/L-734