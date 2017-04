Das grüne Wohnzimmer

Endlich geht’s wieder los und der Hobbygärtner kann sich dem Reiz farbenprächtiger Blüten nur schwer entziehen. Besonders jetzt, wenn die ersten Stauden im Frühling austreiben, haben viele Gartenbesitzer große Freude daran, in ihrem grünen Reich aktiv zu werden, um so manche kreative Idee, die sich während der langen Winterzeit im Hinterköpfchen angesammelt hat, auszuprobieren. Nützliche Informationen über eine abwechslungsreiche Bepflanzung des Gartens erhielt Robert Spirinelli im Gespräch mit Nicole Becker von der Baumschule in Steinsel.

Damit aus einem schnöden Balkon oder einer langweiligen Terrasse im Garten eine richtige Wohlfühloase wird, ist die Wahl des richtigen Bodens das A und O. Daisy Schengen ließ sich von einem Fachmann in die Geheimnisse von Echtholz- oder Holz-Kunststoffgemischdielen einweihen. Nicht unwichtig dabei ist, ob einheimische Hölzer oder Exoten für die Fußunterlage ausgewählt werden. Das ausführliche Gespräch mit den Experten von "Parquet Böhm" und ein Überblick über die verschiedenen Dielenarten finden Sie in Ihrem Magazin.

Jetzt ist die richtige Zeit um einen Kräutergarten auf dem Balkon oder auf der Fensterbank anzulegen. Wie das geht? Von der Standort- und Gefäßauswahl bis zur richtigen Kombi und Anordnung der Kräuter darin – wir haben für Sie alle wichtigen Tipps für einen prächtigen Kräutergarten zusammengefasst.

Frühling ist Gartenzeit. Nicht nur Erwachsene zieht es jetzt nach draußen – auch Kinder spielen gern im Grünen. Doch sind bunte Blüten und Beeren im Garten nicht immer nur süß und lecker, sie können erhebliche Gefahren bedeuten, wenn sie in Kinderhände geraten, berichtet Anke Eisfeld.

Nicht nur Erwachsene zieht es jetzt nach draußen – auch Kinder spielen gern im Grünen. Doch sind bunte Blüten und Beeren im Garten nicht immer nur süß und lecker, sie können erhebliche Gefahren bedeuten, wenn sie in Kinderhände geraten. Was Sie im Notfall tun müssen und wo sie schnelle Hilfe bekommen, erklärt unsere Kollegin Anke Eisfeld in ihrer Reportage.

Alexander von Humboldt warnte schon vor 200 Jahren vor dem Klimawandel. René Oth begibt sich im "Quergelesen" auf die Spuren des Wissenschaftlers.

Zsammen mit der ULT laden wir Sie vom 30. September bis zum 7. Oktober zu einer unvergesslichen Tageblatt-Premium-Leserreise ein. Entdecken Sie Thessaloniki, die „heimliche Hauptstadt“ Griechenlands, Ioannina, die Hauptstadt des Epirus, die Meteora-Klöster und den Götterberg Olymp während einer abwechslungsreichen Rundreise mit Besuch verschiedener Weingüter.

Nach anderthalb Jahren aufwändigster Reparaturen und Restaurierungsarbeiten erlebte Deutschlands berühmtestes Oldtimer-Flugzeug, die Ju52 der Deutsche-Lufthansa-Berlin-Stiftung, an ihrem 81. Geburtstag in Hamburg das offizielle „Rollout“ für die Flugsaison 2017.

Unterschiedlicher könnten sie nicht sein, der Golf-e und der Golf R. Hier ein Leisetreter für umweltbewusstes e-Fahren, dort ein 310 PS starker Sportwagen im Golf-Look. Roland Baumann testete beide, den einen auf der Strasse, den anderen auf der Rennpiste auf Palma de Mallorca. Dorthin, nämlich auf den Hungaroring bei Budapest, lud uns Mercedes zur Fahrt mit dem AMG A45 ein, wo wir dann dieses faszinierende Sportgerät aus dem Verbund der A-Klasse über einige, viel zu wenige, Runden jagen durften.

Ramborn Cider Co. lässt alte Traditionen wieder aufleben und gewann gleich im ersten Produktionsjahr mehrere internationale Awards. Unser Kollege Herbert Becker war zu Gast bei den Machern.

Hätte der Escher Cafetier Tony Tintinger Anfang der 1970er-Jahre seine Berufung zum Koch nicht entdeckt, gäbe es „Le Clairefontaine“ im hauptstädtischen Regierungsviertel heute vielleicht nicht. Begleiten Sie Liliane Turmes und Romain Batya bei ihren Recherchen rund um eines der besten Restaurants des Landes.

Tauchen Sie mit uns ein in die Geheimnisse der Einrichtung von Aquarien. Auf der Haustierseite erklären wir, warum Wasserpflanzen dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Alles Wissenswerte rund um Ostern hat unsere Kollegin Heike Bucher auf der Kinderseite für unsere kleinen Leser zusammengestellt.

Schmökern Sie am Samstag in unserer neuen Magazin-Ausgabe als Beilage im Tageblatt oder als E-Paper!

Ihr Magazin-Team!