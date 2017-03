Frauen in der Pflicht

Ursprünglich wurde der Weltfrauentag eingeführt, um das Frauenwahlrecht voranzutreiben. In Luxemburg begann das zarte Pflänzchen der Frauenbewegung 1945 mit der Gründung der Union des Femmes Luxembourgeoises zuwachsen. Später waren Frauen wie Babette Ruckert treibende Kraft, damit Frauen hierzulande nicht mehr als "geschäftsunfäihige Erwachsene" vor dem Gesetz galten und selbst über ihr Leben und Körper entscheiden durften.

Heute nehmen wir Erziehungsgeld, Elternurlaub oder die Ganztagsbetreuung unserer Kinder als selbstverständlich an. "Nichts ist selbstverständlich", sagt Danièle Martin, die amtierende Präsidentin des Conseil National des Femmes du Luxembourg. In Sachen Gleichberechtigung und Lohnunterschieden ist bei weitem nicht alles in Butter. Keine Absicherung für den Partner, der zuhause bleibt und die Kinder betreut oder in Teilzeit arbeitet und damit bei der Rente deutliche Abstriche hinnehmen muss - all das muss sich noch ändern, fordern die Frauenorganisationen hierzulande. Doch wie beim Mentalitätswechsel braucht das Umdenken in der Politik lange bis es sich in Gang gesetzt hat.

David Gloesener, Chef von Eldoradio muss es wissen.Als neuer Direktor von Eldoradio weiht er uns in die etwas komplizierte Erfassungs-Prozedur der meistgehörten und meistgespielten Titel ein. Natürlich gibt es noch Hitparaden, aber sie basieren auf anderen Erfassungsmethoden als früher.

Damals ging es bei den Hitparaden um die Verkäufe von Singles über den Ladentisch, heute sind es die Downloads und das Steaming, die darüber Aufschluss geben, was von Fans am meisten gehört wird. Und dazu gehören auch Bands aus Luxemburg.

In seiner Rubrik "Quergelesen" erzählt René Oth über die Inuit an der Südostküste Grönlands. Sie gehören heute zu den bedrohten Völkern.

Bereits das ungeborene Leben wird durch Feinstaubpartikel belastet. Wie ein englisches Forscherteam ermittelt hat, gab es allein 2010 mindestens 2,7 Millionen Frühgeburten allein durch Luftverschmutzung. Ein Bericht über die Gefahren durch Smog.

Auf unseren Reiseseiten entführen wir Sie nach Italien, in den Podelta-Park. Italiens größter Regionalpark feiert den Frühling. Vorhang auf für das Programm der 14 eventreichen Wochen im Veneto und in der Emilia-Romagna vom 18. März bis 25. Juni.

Der bei Gästen aus Luxemburg beliebte "Keukenhof" eröffnet die Saison in neuem Gewand. Lesen Sie alle Einzelheiten dazu am Samstag im Magazin.

Um ein Familienauto und um ein temperamentvolles Cabrio geht es auf unseren Automobilseiten. Der Renault Grand Scénic ist ein Komfort-SUV, das allen gefällt, die neuen Audi A5 Cabrios dagegen wenden sich an alle, die Luxus und Temperament auch mal unter offenem Himmel geniessen möchten.

Mit dem Audi S5 Cabrio geht das noch um eine Spur rasanter. Und schliesslich wäre da noch ein Grüner Hund, der .... Doch lesen Sie am besten unseren Bericht über ein nicht alltägliches Konzept in unserer Druckausgabe vom 4. März..

Oder zur „Anteprima Sagrantino“ nach Montefalco : Liliane Turmes und Romain Batya waren in Italien kulinarisch unterwegs.

Auf unserer Aero-Seite stellen wir ein neues Trainingstool für Notfallevakuierungen für Flugbegleiter und Piloten (Cabin Emergency Evacuation Trainer) vor bei der Luxair, das nun einsatzbereit ist.

Warum gesunde Ernährung für die Gesundheit von Vögeln besonders wichtig ist, erfahren Sie in unserer Sparte Haustiere.

Die Kinderseite an diesem Samstag ist einem ernsten Thema gewidmet. Wie mit der Trauer um einen geliebten Menschen umgehen, lernen Kinder hier. Ein Theaterstück, das wir vorstellen, soll den Kindern ebenso bei der Bewältigung helfen.