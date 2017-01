Beauty and the Beast

Boxen ist mehr als nur Haudrauf und Kunstturnen mehr als nur Grazie: Wo die Berührungspunkte zwischen den beiden Sportarten liegen, wie es zum Zusammentreffen zwischen dem größten sowie dem jüngsten und wohl kleinsten Klub der Minette-Metropole kam und warum auch im Kunstturnen die Durchschlagskraft nicht außer acht zu lassen ist: Unsere Fotografin Isabella Finzi hat das sportliche Duell im Bild festgehalten.

Medizin ist das andere große Thema in dieser Ausgabe. Denis Garzaro leidet an dem seltenen Marfan-Syndrom, einer angeborenen Bindegewebsschwäche. Seine Geschichte steht für den Leidensweg vieler Patienten mit seltenen Erkrankungen, die oft nach Jahren erst als solche erkannt werden. Bei ihm wurden zunächst "Rückenprobleme" vermutet, kurz darauf musste er um sein Leben kämpfen. Wie es Denis Garzaro heute geht und an wen sich Betroffene in Luxemburg wenden können, lesen Sie am Samstag im Magazin.

Können wir in Zukunft mit einer Pille Alzheimer bekämpfen? Forscher der Uni Luxemburg ist es gelungen, einen möglichen Ansatz zur Heilung dieser Erkrankung zu finden. Sie haben ein sogenanntes Tau-Protein im Visier. Warum die wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet der Nadelsuche im Heuhaufen gleicht und was die Forschung bisher erreicht hat – mehr in der Reportage unserer Korrespondentin Anke Eisfeld.

Wir werfen außerdem einen Blick hinter den Kulissen des spanischen Hofes und lernen Königin Letizia näherkennen. Wie die ehemalige Journalistin zu einer Vorreiterin in vielerlei Hinsicht wurde, erklärt Ralph Schulze in seinem Porträt der Monarchin.

Mit unseren Lesern und Cruisopolis gehen wir auf Reisen. Wir stechen majestätisch, an Bord der Queen Mary, gemeinsam mit Cruisopolis in See und fahren Richtung Norwegens Fjorden. Die Highlights dieses Abenteuers entdecken Sie auf den Reise-Seiten des Magazins. Außerdem stöbern wir im neuen Katalog von Voyages Unsen und gehen mit Ihnen auf große USA-Rundreise.

Was das leibliche Wohl abgeht, haben wir ein Restaurant im Herzen der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz besucht. Die Kinderseite steht ganz im Zeichen des US-Präsidenten Donald Trump.

