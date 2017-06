Leinen los…

Die MSC Meraviglia hat gestern am frühen Abend die Leinen gelöst und den Hafen von Le Havre in der französischen Normandie unter dem Applaus und Zurufe tausender Schaulustige verlassen. Auf Jungfernfahrt mit dem zurzeit größten europäischen Passagierschiff sind auch die Gäste der diesjährigen Paischtcroisière, die sich vom Mega-Schiff mehr als nur beindruckt zeigten.

Die erste Reise der MSC Meraviglia führt von Le Havre mit Etappen in Vigo, Lissabon, Barcelona, Marseille nach Genua. Sicherlich eine interessante Route auch wenn das Highlight dieser ganz speziellen Kreuzfahrt die Meraviglia, auf Italienisch „das Wunder“ sein mag. So ist es dann nicht verwunderlich dass die Schiffsdecks der MSC Meraviglia nach Wundern dieser Welt benannt sind. (Deck 5: Colosseo; Deck 6: Petra; Deck 7: Taj Mahal; Deck 8: Machu Picchu; Deck 9: Alhambra; Deck 10: Hagia Sophia; Deck 11: Acropolis; Deck 12: Grand Canyon; Deck 13: Kilimanjaro; Deck 14: Angkor Wat; Deck 15: Tour Eiffel; Deck 16: Iguazu; Deck 18: Pyramids; Deck 19: Babylon.

Bei kompletter Ausnutzung kann die Meraviglia 5714 Passagiere und rund 1540 Crew-Mitglieder aufnehmen. Eine der Attraktionen an Bord ist die 96 Meter lange mediterrane Einkaufspromenade mit seiner LED-Deckenleinwand, die längste auf dem Meer.

Nach dem Ablegen in Le Havre durchquerte die Meraviglia den Ärmelkanal Richtung Westen entlang der Nordküste des Hexagons, bevor es in der Nähe der Insel Ouessant, einen südwestlichen Kurs in Richtung Bucht von Biskaya aufnimmt. Allerdings bringen die hohen Wellen des Atlantiks auch ein Ozeanriese wie die Meraviglia zum Schunkeln und erinnern die Bordgäste daran, dass sie sich doch auf einem Schiff und nicht auf einer schwimmenden Stadt befinden. Unbeeindruckt setzt die Meraviglia aber ihre Fahrt entlang der spanischen Nordküste fort, wo das „Wunder“ nach 732 Seemeilen (rund 1355 km) am Dienstagmorgen erwartet wird.