Die phantastische Welt der Spiele

Wer sich in die Anfangszeit der Computerspiel zurückversetzen und gleichzeitig die neusten Errungenschaften der Branche bestaunen möchte, der kommt bei der "Luxembourg Gaming Xperience" voll auf seine Kosten.

Im Foyer des Casinos wurden zahlreiche Arcade Games aufgestellt, an denen die Gamer mit Hilfe von Spieleklassikern wie Pac Man, Space Invaders, Donkey Kong oder Street Fighters ein Zeitreise zu den Anfängen der Computerspielen unternehmen können. Vergangenheit und Gegenwart treffen dann spätestens bei Mario Kart aufeinander. Hier haben die Spieler die Wahl auf altbewährten Konsolen oder auf der erst kürzlich erschienenen Nintendo Switch gegen mehrere Mitspieler anzutreten. Wie die Zukunft der Videospiele aussehen könnte erfährt man wenn man mit Hilfe einer VR-Brille mit einem Wing Suite durch tiefe Schluchten saust oder mit einem Heißluftballon in die luftige Höhen steigt.

Auch einige Stars der Szene werden am Wochenende in Mondorf anzutreffen sein. Melina Myliotti, die 26-Jährige Weltmeisterin im "Counter Strike" sowie der 17-Jährige Lucas Cuillier, Weltmeister in "Fifa" werden sich das ganze Wochende mit den Fans messen und ihnen bei Bedarf ein paar nützliche Tipps geben.

Auch das Rahmenprogramm der Veranstaltung lässt keine Wünsche offen. Auf einer großen Leinwand können die Spielefans einem League of Legends Tournier beiwohnen, ein Fifa-Turnier bestreiten oder individuell gestaltete Spielkonsolen von Sanguine Airbrush bestaunen. Die Künstlerin, Chenat Floriane braucht ungefähr eine Woche, um einen Kontroller zu verschönern. Der Preis liegt zwischen 180 und 300 Euro pro Kunstwerk.

Auch Menschen, die mit Computerspielen überhaupt nichts am Hut haben, werden sich bei der "Luxembourg Gaming Xperience" nicht langweilen. So wird zum Beispiel der schönste Cosplayer gekührt und auf dem Parkplatz ist Nervenkitzel vorprogrammiert, indem man einige Runden mit einem Crazy Cart oder einem Hoverboard dreht.

Das Wochenendticket kostet vor Ort 18 Euro. Ein Tagesticket schlägt mit 10 Euro zu Buche.