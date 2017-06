Die Schnäppchenjagd ist eröffnet

Eigentlich ist der Sonderschlussverkauf in Zeiten von Online-Handel und Fabrikverkauf etwas sonderbar. Vom Jahreskalender der Händler und Schnäppchenjäger sind die beiden Solden im Sommer und Winter dennoch nicht wegzudenken. Damit Sie in diesem Jahr gleich nach Nationalfeiertag gut gerüstet in die Sommersolden stürmen können, gibt Ihnen Daisy Schengen ihre persönlichen Tipps gegen Fehlkäufe mit auf den Weg.

Außerdem verrät Alain Petry, Mitglied der Direktion bei der Luxemburger Handelskonföderation (CLC), im Gespräch mit Daisy Schengen, in welchen Bereichen die Lager voll sind und die sattesten Rabatte zu erwarten sind. Eine Sparte macht den traditionellen Platzhirschen im Solden-Revier seit einigen Jahren das Leben nicht unbedingt einfacher. Um welchen Bereich es sich handelt, verraten wir am Samstag.

Sie haben bestimmt schon einmal von den sogenannten Krankenhaus- oder auch multiresistenten Keimen gehört. Jetzt haben Forscher in einer neueröffneter Klinik, den Ausbreistungsweg der Bakterien untersucht. Die Ergebnisse sind mehr als beunruhigend.

Knappe 250 Kilometer von Luxemburg entfernt, ist Frankfurt eine echte Alternative zu anderen, eher gewöhnlichen Städtereisen. Dass die europäische Finanzmetropole weitaus mehr zu bieten hat als Bulle und Bär, das konnte Robert Spirinelli am Mainufer erfahren. Fordern Sie Ihr Glück heraus und gewinnen Sie ein Shopping-Wochenende für 2 Personen in Frankfurt am Main. Wenn Sie wissen wie das Frankfurter Nationalgetränk heißt, dann sind Sie schon fast auf der gewonnen Seite.

In den Räumlichkeiten des Aéro-Sport erhielten 21 junge Leute in Anwesenheit von Bildungsminister Claude Meisch ihr „Brevet d’initiation aéronautique“. Die Feierstunde war allerdings etwas getrübt war denn seit geraumer Zeit hängt der Haussegen am Flughafen schief und die rund 3.850 Mitglieder starke Findel asbl und Lux-Airport werden in naher Zukunft sicherlich nicht zu besten Freunden. Grund für den Streit sind die von LuxAirport geforderten zu hohen Mietpreise für die Hangars sowie das Drängen zum Unterschreiben einer Vertragsverlängerung bis zum 1. Juli.

Arteon steht für hohen Reisekomfort bei entsprechenden Fahrleistungen. Ein VW mit viel Platz und natürlichem Selbstbewusstsein, sagt Marc Schonckert zum Neuzugang im Hause des Autobauers.

"Im Orkan", so titelt Marc Schonckert, der den Lamborghini Huracan Spyder fuhr und jetzt in eine Entziehungskur muss.

Seit geraumer Zeit hat Chefköchin Francine Wickler ihr ultramodernes Restaurant im Dreiländereck bei Wemperhardt eröffnet. Liliane Turmes und Romain Batya gefällt ihre klassische Küche mit dem ganz persönlichen Touch.

"Augen auf beim Schnäppchen-Hundekauf", heißt es auf unserer Haustierseite. Wer sich überlegt einen teirischen Mitbewohner anzulegen, sollte keinesfalls den sogenannten "Wühltischtierhandel" keinesfalls unterstützen.

Schleckermäulchen unter unseren jungen Lesern aufgepasst: In dieser Ausgabe lernt ihr wie ihr leckere Nudeln selbst machen könnt. Wir wünschen einen guten Appetit!