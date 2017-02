Wëllkomm Fuesent!

Die Fastnachtsaison hierzulande ist in vollem Gange. In dieser Magazin-Ausgabe haben wir uns die ältesten Kavalkaden Luxemburgs näher angeschaut. Dazu haben wir in unseren Archiven gestöbert und viele schöne Bilder aus vergangenen Zeiten aufgetan, die wir Ihnen in unserer Bildergalerie hier zeigen.

Was ist eine Tradition ohne Nachwuchs haben wir uns gedacht und mit den Kinderprinzenpaaren aus Kayl und Petingen über die schönsten Momente in ihrem "Job" als Karneval-Hochheiten gesprochen.

Falls Ihnen gar nicht nach "Fuesent" ist, bietet sich ein Rundgang über das Do it yourself-Festival in der Escher Kulturfabrik an. Mit Norry Schneider von Transition Luxembourg und Claude Schergen vom Repair Café Lëtzebuerg sprachen wir über Werte, die Welt von morgen und unsere Wegwerfgesellschaft.

Sie haben keine Lust zum 36. Mal als Clown verkleidet sich ins Fastnachtgetümmel hinzubegeben? Auch daran haben wir gedacht und für Sie zwei Last-Minute-Vorschläge vorbereitet. Alles, was Sie dafür brauchen, sind geschickte Hände und ein paar Euro.

Wenn Ihnen nach der Bastelei noch der Magen knurrt, auch dafür bieten wir eine hausgemachte Lösung an: Das Rezept zu "der Giederl hir Fueskichelcher". Garantiert die leckersten, die Sie bisher gegessen haben.

Auch in dieser Ausgabe verreisen wir zusammen. Zunächst machen wir bei den Jecken in Düsseldorf am Rhein Halt. Ganz Karneval-like geht es weiter in Richtung Italien, nach Venedig.

Ob es lohnt, in ein Elektro-Fahrzeug zu investieren, unser Kollege Marc Schonckert beantwortet die Frage und gibt entsprechende Beispiele.

Liliane Turmes und Romain Batya waren in der Walferdinger Pidal kulinarisch unterwegs. Ihr Fazit: Das Gute liegt so nahe.

Nähe ist nicht immer erwünscht, besonders bei der Frage "Darf ich den Hund streicheln?". Warum das so ist, die Erklärung gibt es auf der Haustierseite im Magazin.

Für unsere kleinen Lesern haben wir auf Seite 16 viele Verkleidungstipps zusammengetragen. Lasst euch überraschen!

Viel Spaß beim Lesen, wünscht Ihnen Ihr Magazin-Team!