Boxen trifft Turnen: Alle Fotos

Auf der einen Seite der größte, auf der anderen Seite der wohl kleinste, weil jüngste Sportklub aus Esch: „Espérance Esch meets Boxclub Esch“, unter diesem Titel organisierten die beiden Vereine zwei Fotoshootings, die eine Symbiose des Kunstturnens mit dem Boxen darstellen sollten.

Der Boxclub Esch ist der jüngste Sportverein der Gemeinde. Eine Handvoll Idealisten gründeten den Verein im Mai 2016 neu, nachdem die „Noble Art“ über 20 Jahre lang in der Minette-Metropole inexistent war. Seit September bietet der BC Esch viermal die Woche Trainings an. Mit den Zahlen der Espérance Esch kann der Boxklub freilich nicht mithalten. Über 600 Lizenzen zählt der größte Sportverein der Gemeinde. Das Angebot wurde in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Herzstück des 1913 gegründeten Vereins ist und bleibt aber das Kunstturnen.

Und eben jene Kunstturnerinnen trafen sich gleich zweimal mit den Boxern zum Fotoshooting. Einmal in der Trainingshalle der Boxer im Brill, einmal im Turnsaal in Lallingen. Dabei ist eine beeindruckende Fotoreportage von Isabella Finzi herausgekommen.