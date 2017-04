Mama, wir haben die Urnen vergessen...

Hotelgäste haben in Worms bei der Abreise zwei Urnen zurückgelassen. Das Friedhofsamt habe sie in Verwahrung genommen, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Der Hotel-Prokurist Volker Haag sagte, eine Mutter und ihr Sohn hätten die Urnen dagelassen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. In Deutschland ist es nicht gestattet, eine Urne mit nach Hause zu nehmen.

Mutter und Sohn waren nach Angaben des Prokuristen nach einem mehrwöchigen Hotelaufenthalt Mitte November mit dem Zug in ihre Heimat Österreich abgereist, wobei ein Teil der Rechnung noch nicht bezahlt gewesen sei. Zudem ließen sie Gepäck in dem Hotel. Nachdem sie sich nicht mehr gemeldet hätten, habe man ihre Sachen angesehen und dabei die Urnen gefunden.

Auf den schwarzen Behältern, die noch versiegelt seien, stünden die Namen sowie die Geburts- und Einäscherungsdaten der Betroffenen, sagte Haag. Sie seien im bayerischen Traunstein eingeäschert worden. Vermutlich seien es die Eltern der Mutter. Der Wormser Friedhofsbetrieb hat laut Sprecher Kontakt mit der Stadt in Bayern aufgenommen. Falls nicht zu klären sei, wo die Urnen beigesetzt werden sollten und keine Angehörigen mehr zu finden seien, könne man sie auf einem Wormser Friedhof beisetzen.