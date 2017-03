Leiden Sie unter Arthrose, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Fibromyalgie, Muskelverspannungen, usw.? Haben Sie schon daran gedacht eine Veranstaltung “Weekend Anti-Douleur", welche in Luxemburg organisiert wird, zu besuchen, aber es war nicht möglich? Sie möchten eine Lösung finden, um Ihre Schmerzen zu lindern? Dann ist es an der Zeit, sich mit Home Health Products in Verbindung zu setzen, um einen kostenlosen “Anti-Douleur”-Termin bei Ihnen zu Hause zu reservieren.

Wenn man täglich leidet, gibt es nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, dass es in der Tat eine Behandlung zur Linderung der Schmerzen gibt. “Unsere Aufgabe ist es, jeden über das Vorhandensein dieser neuen, natürlichen Behandlungsmöglichkeit, welche wissenschaftlich erwiesen gegen chronische Schmerzen hilft, in Kenntnis zu setzen: die Andullation.

Aus diesem Grund führen wir im ganzen Land unsere Veranstaltungen “Anti-Douleur” durch und starten wegen der großen Nachfrage diese Initiative. Jeder hat das Recht, davon zu erfahren und es zu testen. Anschließend kann jeder für sich entscheiden, was gut für ihn ist, aber er weiß dann wenigstens, was es zur Linderung der Schmerzen gibt.”, erklärt uns Benjamin Tillier, Direktor von Home Health Products Luxemburg.

Ein “Anti-Douleur” Hausbesuch bei Ihnen zu Hause verläuft in 3 Schritten und dauert etwa 1 Stunde. [Schritt 1] Der Fachmann, der den Hausbesuch macht, nimmt das Krankheitsbild des Patienten sowie dessen Behandlungsverlauf auf, um seine medizinische Lage ausführlich zu verstehen.

[Schritt 2] Der Fachmann installiert das Andullationsgerät und ermittelt anhand der verschiedenen medizinischen Massage-Programme, welches für den Patienten geeignet ist.

[Schritt 3] Der Patient nutzt das Massage-Programm während 15 minuten (meistens ausreichend um eine sofortige Linderung zu verspüren) und bewertet danach das verstärkte Wohlgefühl sowie die Beweglichkeit, die er verspürt.

1. Schmerzlindernde Wirkung bei chronischen Schmerzen: Arthrose, Rückenschmerzen, Fibromyalgie, Bandscheibenvorfall, Rheuma usw. 2. Stimulation des Lymphflusses und des Blutkreislaufs. 3. Zu 100% natürliche Therapie ohne Nebenwirkungen oder Kontraindikationen. 4. Wirksamkeit wissenschaftlich belegt. 5. Ergebnis schon nach 15 Minuten. 6. Verwendet von mehr als 2.000 Krankenhäusern, medizinischen Zentren und Physiotherapeuten in Europa 7. Mehr als 150.000 Anwender. 8. Zahlreiche Forschungs-Partner ( ► Link ).