Frisch und trendig

Pünktlich zum ersten "Springbreak" (ehemalige "Fréijoersfoire") in der Luxexpo am 22. März stellen auch die Domaines Vinsmoselle die neuen Weine vor, mit denen man das Publikum begeistern will. Eine davon ist der neue Crémant "Poll Fabaire On Ice Rosé". Dieser Burgunder-Cuvée setzt sich aus Pinot Blanc, Pinot Gris und Pinot Noir - Anteilen zusammen. Sein charakteristisches "Rosé" verdankt der Neue in der "On Ice"-Familie dem Pinot Noir, erklärt am Mittwoch Bernd Karl, technischer Direktor der Domaines Vinsmoselle bei einer Präsentation in Wellenstein.

Bildstrecken Hoch in den Weinbergen Domaines Vinsmoselle auf dem Springbreak (22. –26. März)



Halle 8A, Stand 26



An Wochentagen finden drei, am Samstag und Sonntag vier geführte Verkostungen statt.



Während der Messe werden zwei Gewinnspiele veranstaltet: Ein Weinrate- sowie ein Multiple-Choice-Kartenspiel. Die Gewinner können sich über ein Weingeschenk freuen.

Auch farblich hat man dem Outfit der Flasche dem Inhalt angepasst: Das helle Pink setzt sich von dem schneeweißen Kleid des "Poll Fabaire on Ice", dem ersten Crémant "On Ice" im gewohnten Goldgelb. Auf dem Stand der Domaines Vinsmoselle – Nr. 26 in der Halle 8A – kann man die Neuheit zum ersten Mal verkosten.

Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Das trifft auch die am Mittwoch präsentierten Weine zu. Zu den Springbreak-Higlights gehören der "Auxerois d'Asperges" und der "Rosé d'été".

Mit dem Letzteren soll den Weinliebhabern die Wartezeit bis zum tatsächlichen Sommerbeginn verkürzt werden. "In der Nase findet man Noten von Erdbeere, Mandarine und Blutorange, eine ganzes Sammelsurium frischer Aromen. Im Mund überwiegen Kirsche und Karamell", heißt es dazu von den Domaines Vinsmoselle. Er harmoniere bestens mit Gegrilltem, mit überbackenen Gerichten und Salaten. Ein typischer Sommerwein eben.

Außerdem laden die Winzer der Genossenschaftskellerei ihre Gäste auf eine Entdeckungsreise durch ausgezeichneten Crues aus verschiedenen Jahrgängen, von 2014 bis 2016. Die ganz neuen Weinen bräuchten noch etwas Zeit zum Reifen, hieß es. Traditionell werden sie am 1. Mai-Wochenende vorgestellt.

Mit der Auswahl in der Luxexpo will man außerdem die Vielfalt der Moselweine präsentieren, die sich aus den unterschiedlichen Lagen ergeben und im Geschmack der Weine wiederspiegeln. Es handelt sich dabei um Medaillenträger, um Grand-Crues-Produkte sowie um "Charta Schengen Prestige" und Barique-ausgebauten Tropfen. "Der Jahrgang 2014 besticht mit sehr starken Weinen mit großem Potenzial", so Bernd Karl.