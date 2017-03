Du bist, was du isst!

War früher in Sachen Ernährung alles besser? Nicht ganz, sagt Dr. Torsten Bohn, Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler am Luxembourg Instute of Health. Während unsere Vorfahren früher einen Halbmarathon am Tag liefen, sind wir heute zu echten Couch-Potatos geworden.

Hingegen sind unsere Lebensmittel heute dank verbesserter Kühlung und Konservierungstechniken sehr sicher geworden und uns steht eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Lebensmitteln zur Verfügung. Warum uns heiß geliebtes Stück Fleisch krank macht und uns allen richtig teuer zu stehen kommt, erklärt Torsten Bohn im ausführlichen Ernährungsinterview mit Daisy Schengen.

Dass im Gaststätten-, Restaurant- und Hotelgewerbe längst nicht alles eitel Sonnenschein ist, erklärt uns Horesca-Präsident Alain Rix. Zuammen mit Horesca-Generalsekretär François Koepp kommt er auf wichtige Apskete im Bereich der Ausbildung zu sprechen und bedauert den Niedergang der Kneipenkultur und die Langsamkeit in der Entscheidungsfindung bei den zuständigen Behörden.

Ein Food-Trend errobert gerade die Fitness und Fooodie-Welt: "Meal Prep", was so viel wie Mahlzeiten vorkochen heißt. Das Konzept des in großen Mengen für die Woche vorkochen, ist nicht neu. Neu sind die Produkte und die Zusammensetzung der Mahlzeiten.

Mehr noch aus dem schnöden Auf-Halde-Kochen ist "Meal Prep" besonders für Fitnessbegeisterte eine Art Ernährungsumstellung geworden, die einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil begründet, wie uns Mélissa Sfredda berichtet. Welche Erfahrungen sie als "Meal Prepper" gesammelt hat und wie Sie den Trend ausprobieren können, haben wir für Sie zusammengestellt.

Die Tradition des Aprilscherzes. Eigentlich schickt man uns öfter in den April als nur an diesem Tag, glaubt Marc Schonckert.

Das Geheimnis der Wolken lüftet René Oth in seinem Quergelesen am Samstag. Lassen Sie sich überraschen, ob es sich dabei um göttliche Gebilde oder Sinnbilde für das Gestaltlose handelt.

Kakerlaken gelten als beinahe unausrottbar, selbst einen Atomkrieg sollen sie angeblich überleben. Ein japanisches Forscher-Team hat jetzt herausgefunden, wie diese Tiere es geschafft haben könnten, seit Jahrmillionen zu überleben.

Eine Schweizer Douglas DC-3 ist das älteste Flugzeug, das derzeit um die Welt fliegt. In Luxemburg ist die Maschine keine Unbekannte. Die ganze Geschichte erzählen wir auf unserer Aero-Seite.

Kennen Sie Genussrouten? Nein. In unserer Reise-Rubrik gehen wir mit Ihnen einen Stück, nehmen Sie zum Saisonauftakt in den Europa-Park mit. Robert Spirinelli nimmt Sie mit zum sanften Frührlingserwachen nach Djerba, wohin Luxairtours fünf mal wöchentlich fliegt.

Ein SUV das wie ein Offroader aussieht und keiner ist und dafür viel Komfort und hochwertige Ausstattung bietet, ist der Peugeot 5008, den Patrick Weber gefahren hat. Daneben berichten wir über den Seat Leon FR, der auch als Break alles andere als ein nützlicher Langweiler ist.

Gastonomieliebhaber aufgepasst: Auf der ProWein präsentieren drei Weingüter aus Luxemburg, Deutschland und Frankreich ihr erstes Gemeinschaftsprodukt – den „Crémant Cuvée Terroir Moselle“. Herbert Becker stellt Ihnen diese Neuheit vor.

Noch bis vor vier Jahren wurden in der alten Dorfschule in Hobscheid Kinder unterrichtet. Mit dem Umbau ist aus dem altehrwürdigen Gebäude nun eine Schlemmeroase geworden.

Wie Kinder und Kanninchen besser zusammenleben sollen, die Harmonie-Tipps stellen wir auf unserer Haustierseite vor. Auf der Kinderseite erklärt Heike Bucher, was Aprilscherze auf sich haben.