So feiert Europa

Nationalfeiertag in Luxemburg ist traditionell auch Hutparadentag. Unser Kollege Marc Schocnkert macht sich in seiner Glosse Gedanken über die Wahl der Hüte der oberen Gesellschaft an diesem Tag und warum das ein Ansporn für den normalen Bürger ist, so zu bleiben, wie er ist.

Wissen Sie wann und warum die Iren ihren St. Patrick's Day feiern oder welches Ereignis die Bulgaren genau am 3. März ehren? Nein? Ab sofort sind Sie in Sachen Nationalfeiertage der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestens infomriert. Wir haben für Sie eine Karte mit allen Ehrentage erstellt, damit Sie stets den Überblick behalten.

Die Entdeckungsreise in dieser Ausgabe geht in Richtung Island – ein Inselreich voller Abenteuer, wie unsere Kollegin Jessica Oé in ihrem Reisebericht schreibt. An Bord der MS Amadea umschiffte sie diese nördlichen Gefilden und schwärmt von den unendlichen Weiten, wilden Natur und gastfreundlichen Isländern.

Mit ihren HUH-Schlachtrufen bei der letzten Fußball-EM schmetterten sich die Isländer in die Herzen der Europäer. Wir haben unsere Journalistin Jessica Oé auf Reise geschickt, um die Heimat der sympathischen blonden Nordmänner zu erkunden.

Bis Sonntag präsentieren sich in Le Bourget 2.370 Aussteller aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Rüstungsindustrie. Auf der weltgrößten Branchenmesse, wo der europäische Flugzeugbauer Airbus und sein US-Rivale Boeing mit Neubestellungen übertrumpfen, werden bis am Sonntag über 350.000 Besucher, darunter etwa 150.000 Fachbesucher erwartet.

Der Skoda Kodiaq ist ein SUV mit Allrad und hoher Geländetauglichkeit und eine Limousine von beachtlicher Fahrdynamik. Marc Schonckert berichtet von seinem Jagdausflug.

Renault möchte den neuen Koleos im D-Segment der SUVs ansiedeln. Bei Komfort, Raum- und Fahrerlebnis kann man zustimmen, meint Kollege Marc Schonckert.

Wie es zum letzten großen Sieg der roten Rasse kam, erzählt René Oth in seiner Rubrik Quergelesen.

Hund und Mensch sind Freunde, sogar Partner – heißt es in dieser Woche auf unserer Haustierseite. Das Verhalten der Wölfe spielt dabei eine entscheidende Rolle.

In der Natur hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Da fressen Tiere Pflanzen und andere Tiere, um dann von noch anderen Tieren gefressen zu werden. Unsere Kollegin Heike Bucher erzählt auf der Kinderseite in dieser Woche über Weltwunder.

