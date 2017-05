Wir suchen die besten Muttertagssprüche

Am zweiten Sonntag im Juni werden jedes Jahr in Luxemburg in zahlreichen Familien die Mütter beschenkt und verwöhnt. Die Einführung des Muttertags als Feiertag geht auf eine Kampagne der US-Frauenrechtlerin Anna Jarvis zurück, die sie nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1905 startete.

US-Präsident Woodrow Wilson erklärte 1914 auf Wunsch des Kongresses den zweiten Sonntag im Mai zum nationalen Ehrentag für Mütter. Viele Länder übernahmen den Brauch, darunter Luxemburg.

Wir suchen die besten Sprüche für den Muttertag am 11. Juni. Verraten Sie uns bis zum 28. Mai Ihren besten Spruch. Er wird kurz darauf im Tageblatt-Magazin veröffentlicht. Schicken Sie einfach eine E-Mail an muttertag@tageblatt.lu.