Ich habe Angst!

Im Grunde ist Angst ein positives Gefühl, das uns vor Gefahren schützt. Für manche Menschen wird das Gefühl aber zur enormen Belastung und schränkt ihre Lebensqualität stark ein. Dann sprechen Psychologen von sogenannten Angststörungen bzw. Panikstörungen, in der akuten Phase – von Panikattacken.

(Bild: Tageblatt/Virginie Alonzi) (Bild: Tageblatt/Virginie Alonzi)

Daisy Schengen ließ sich von dem dem Psychologen Prof. Claus Vögele von der Uni Luxemburg über Angststörungen, ihre Ursachen und Behandlungsmethoden informieren. In Zukunft könnten in der Therapie auch ein kleines Gerät und etwas Kälte, womit die Forscher um Professor Vögele experimentieren, eine entscheidende Rolle in der Behandlung von Angststörungen spielen.

Das nächste Thema dürfte nicht nur die Abiturienten in Luxemburg interessieren. Mündliche oder schriftliche Examen – Prüfungsangst kennen wir alle, sie muss nicht zwingend schlecht sein.

Ein gesundes Level an Anspannung lässt uns aufmerksamer und gründlicher arbeiten, wenn wir uns auf einen Test vorbereiten, unterstreicht Professor Vögele gegenüber Daisy Schengen. Dabei verrät der Fachmann Merk- und Lerntipps für komplexe Inhalte, und erinnert, wie wichtig Pausen für ein erfolgreich Bestehen sind.

Gut vorbereitet in eine Prüfung gehen, ist mehr als die „halbe Miete“. Auch ernährungstechnisch kann man so einiges für eine verbesserte Gehirnleistung tun.

Wer, wie Daisy Schengen, aber insgeheim auf eine Wunderwaffe „Brainfood“ hofft, dem rät Ernährungswissenschaftler Dr. Torsten Bohn zu einfachen Dingen wie dunkler Schokolade.

Hilft auf einem Lehrbuch schlafen dabei, sich den Stoff besser zu merken? Beflügelt Chaos die Kreativität? Ist häufiges Lesen nützlich für den Lernprozess?

Und warum gerade häufige Fehler einen wichtigen Schritt in Sachen Lernerfolg bedeuten können – Daisy Schengen hat für Sie einige der häufigsten Lernmythen auf ihren (nicht ganz ernst gemeinten) Wahrheitsgehalt überprüft.

Bauchschmerzen oder Wellensalat: Marc Schonckert erinnert sich in seiner Glosse an die Prüfungsangst während seiner Schulzeit.

Die Angst vorm Fliegen raubt vielen Menschen die Freiheit, bequem, schnell und vor allem sicher an fast alle nur erdenklichen Orte dieser Welt zu reisen. Laut Studien verspüren 60 Prozent aller Passagiere vor dem Abflug ein leichtes Unbehagen. Dabei ist das Flugzeug das sicherste Transportmittel überhaupt. Warum aber betrachten es viele Reisende trotzdem als Risiko? Diplompsychologe und Psychotherapeut Jörg Wimpfheimer, der übrigens auch bei den Seminaren für entspanntes Fliegen der Luxair mitwirkt, beantwortet die Fragen von Robert Spirinelli.

Der Unesco-Exekutivrat hat vor kurzem acht neue Unesco-Geoparks ausgezeichnet. Dazu gehören der französische Geopark Causses du Quercy mit seiner Millionen Jahre alten Karstlandschaft, Irans Insel Qeshm mit der längsten Salzgrotte der Welt oder der Geopark Mixteca Alta mit einer einzigartigen geologischen Vielfalt. Erstmals werden Geoparks aus Mexiko und dem Iran in das weltweite Netzwerk aufgenommen. Wir stellen Ihnen diese acht außergewöhnlichen Regionen vor.

Der extrem leicht gebaute Flieger ist als erstes solarelektrisches Flugzeug dafür konstruiert, im autonomen Betrieb bis zu 100 Kilogramm Nutzlast in rund 20 Kilometer Höhe zu bringen. Dabei bringt der Ultraleichtflieger selbst nur 420 Kilogramm auf die Waage. Damit wird es erstmals möglich, Technologien für die Breitband-Internetversorgung sowie die Fernerkundung direkt im Stratosphäreneinsatz zu erproben. Weltweit arbeiten große Firmen am Internet der Zukunft, das einmal von dauerhaft mit Solarstrom fliegenden Höhenplattformen flächendeckend auf der Erde verfügbar sein soll. Die Entwicklung solcher autonomen solarelektrischen Motorsegler ist in vollem Gang.

Eine Million produzierter Einheiten in einem Zeitraum von 54 Jahren mag angesichts der Stückzahlen von Grosserienherstellern recht bescheiden sein, aber bei diesem Jubilar handelt es sich um den Porsche 911. Der kam 1963 zum ersten Mal auf den Markt und hat nun, am vergangenen 11. Mai, die stolze Zahl von einer Million produzierter Einheiten erreicht. Grund für Porsche, uns zu einer kleinen Feierstunde im Stammwerk Zuffenhausen einzuladen, wo seit 1963 alle Porsche 911 und ihre Derivate vom Band liefen. Preislich ziemlich bescheiden kommt da der neue Seat Ibiza daher, der mit neuer Form, viel Technik und hohem Komfortaufwand in bester Qualität aufwartet. Ein Kleiner, der erwachsen ist und das mit viel Gefühl und bester Laune auf der Strasse beweist. Marc Schonckert war begeistert von diesem neuen Kompakten, der viel Platz bietet und ausschliesslich als Fünftürer zu haben ist.

Zweimal jährlich verwöhnt der Patisserie-Verband unseren Gaumen mit neuen Kreationen.

Zusammen mit Verbandspräsident Tom Oberweis lüftet Max Nickels Jr. (Namur) im Gespräch mit Daisy Schengen das Geheimnis seiner beiden Frühjahrsköstlichkeiten.

Ein Stelldichein für Weinfreunde und -kenner: Marc Desom präsentiert den neuen Jahrgang in seinem Weingut in Remich. Herbert Becker nimmt uns mit auf eine spannende Weinreise.

Gestatten: Trump Winery. Auch Präsidenten und Monarchen trinken Wein. Liliane Turmes und Romain Batya beschreiben für Sie diese selten Tropfen.

René Oth nimmt im "Quergelesen" an gedanklichen Streifzügen in Vergangenheit und Zukunft teil.

Für Haustierliebhaber haben wir in dieser Woche die Perspektive gewechselt. Forscher haben kürzlich herausgefunden, dass Hunde die Perspektive ihres Herrchens oder Frauchens einnehmen können.

Coole Pflanzen, die bei kleinen Wehwehchen helfen, stellt unsere Kollegin Heike Bucher auf der Kinderseite vor.