Trump als Satire

Der für seine Darstellung von Donald Trump bekannte Schauspieler Alec Baldwin hat einen neuen Weg gefunden, um den US-Präsidenten zu verspotten: Er schreibt ein Satire-Buch.

Der englische Titel des Werks lautet "You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump". Wie Penguin Press am Mittwoch bekanntgab, bringt Baldwin das Buch in Teamarbeit mit Autor Kurt Andersen heraus.

Kurt Andersen and @AlecBaldwin to Write Satirical Book About @realDonaldTrump... and we're so excited to publish it. https://t.co/Rau7zdNo0N — Penguin Press (@penguinpress) 1. März 2017

Es soll am 7. November erscheinen - fast genau ein Jahr, nachdem Trump mit seiner Wahl zum Präsidenten die Welt verblüfft hatte.

Baldwin ist in der Comedysendung "Saturday Night Live" als Trump aufgetreten. Zusätzlich zu dem Satire-Buch erscheinen in diesem Jahr Baldwins Memoiren mit dem englischen Titel "Nevertheless". Die Veröffentlichung ist im April.