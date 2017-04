Leopard sorgt für Schließung eines Flughafens

Die Raubkatze wurde nach Angaben des Flughafensprechers Prem Nath Thakur in der Nähe der Start- und Landebahn gesehen. Wildschützer und Sicherheitskräfte hätten die Suche nach dem Tier aufgenommen, sagte der Sprecher. "Wir haben den Flughafen für rund 30 Minuten geschlossen, aber wir haben den Leoparden noch nicht gefunden."

Zu großen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs kam es nicht, lediglich der einzige während der Schließung geplante Abflug verspätete sich. Kathmandu liegt an waldreichen Bergen, weshalb sich gelegentlich Leoparden in die Stadt verirren. Am Flughafen, der nur eine Start- und Landebahn hat, sorgen immer wieder Tiere für Sicherheitsprobleme: Neben Vögeln wirbelten bereits streunende Rinder und Hunde den Flugverkehr durcheinander.

Im Jahr 2012 kamen 19 Menschen ums Leben, als ein Flugzeug kurz nach dem Start mit einem Vogel zusammentraf und abstürzte.