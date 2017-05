Wir sagen "Ja"!

An einem Hochzeitstag soll alles perfekt sein – die Location, der Ablauf, die Dekoration und Blumen, der DJ, der Caterer. Lynn Weistroffers von LuxWedding Job als Hochzeitsplanerin besteht darin, für das Brautpaar genau diese Meisterleistung zu vollbringen. Daisy Schengen dürfte Weistroffer für einen Tag über die Schulter schauen.

Für die beste Mama der Welt



Vergessen Sie nicht, unter der E-Mail-Adresse: muttertag@tageblatt.lu, uns Ihre Muttertagswünsche zu schicken. Die Einsendungen veröffentlichen wir in der Magazin-Ausgabe am 1o. Juni (Samstag), pünktlich zum Muttertag am 11. Juni.

Dass für einen besonderen Tag auch ein ganz besonderer Kuchen her muss, versteht sich von selbst. Robert Spirinelli blickte in Jean-Claude Arens’ Zuckerstube hinein.

Die klassische "Hochzeitsliste" verliert immer mehr an Boden im Rennen um das richtige Hochzeitsgeschenk. Das Richtige auszuwählen, darüber muss man sich heute nicht mehr den Kopf zerbrechen. Ein Gutschein ist unromantisch, praktisch und austauschbar. Beste Voraussetzung für ein Leben zu zweit, glaubt Marc Schonckert.

Ob Braut oder Gast, bei der Frage "Was ziehe ich an?", ist jedem von uns schon ein Mal flau im Magen geworden. Daisy Schengen hat einen Bekleidungsprofi besucht und sieht der nächste offizielle (Bekleidungs-)Termin nach diesem Gespräch sehr gelassen entgegen. Beim Profi handelt es sich um Maison Felgen aus Esch. Seit mehr als 25 Jahren dreht sich im Traditionshaus alles um den schönsten Tag im Leben einer Frau. Nachdem Frau Felgen 2015 in den wohlverdienten Ruhestand ging, führt Jean-Pierre Lucani das Geschäft weiter. Mit ihm sprach Daisy Schengen über die richtige Garderobe für jeden Anlass. Bilder von Traumroben und zauberhafte Accsessoires – lassen Sie sich von unseren Bildern inspirieren.

Am Hochzeitstag sind alle Augen auf die Braut gerichtet. Wie sie umwerfend aussieht, ohne überschminkt zu wirken? Profi-Visagistin Tessy Muller verriet Daisy Schengen ihre Favoriten sowie Tipps und Tricks mit Gelinggarantie.

Harter Schnitt wird einen solchen Themenübergang in der Nachrichtenbranche genannt: Beim Magazin im Tageblatt ist das ein Zeugnis seiner Vielseitigkeit: In der Rubrik "Quergelesen" schreibt René Oth "Mit den Wölfen muss man heulen". Wohl auch deshalb, da er schon immer vom fesselnden Leben dieser ungezähmten Raubtiere fasziniert war.

Lustige Erinnerungen an Hochzeiten hat Marc Schonckert. Gesang und Tanz gehören natürlich dazu, obwohl ihm Tanzen nicht so liegt. Als Gast sollte man Durchhaltevermögen, Toleranz und viel Durst mitbringen. Auch wenn man, wie einmal erlebt, für die Getränke selbst zahlen muss.

Auf diversen Reisen der „Europa 2“ können sich Paare das Ja-Wort geben. Für die Zeremonie an Bord des legeren Luxusschiffs wird alles geboten, was an diesem Tag nicht fehlen darf.

Warum in die Ferne schweifen, wenn auch vor der Haustür Einiges für urlaubsreife Menschen angeboten wird. In der Nahe-Region laden Weinfeste zu Kostproben ein.

Vor 20 Jahren stieg der Zeppelin NT zu seinem Erstflug in Friedrichshafen auf. Gefeiert wird am 8. und 9. Juli 2017 mit einem Sommerfest für Groß und Klein.

Es war einmal ein kleiner Jeep, dem Komfort ein Fremdwort war. Das war einmal. Der heutige Jeep Cherokee ist gross und komfortbetont. Seine Leistung liefert er in erster Linie auf der Strasse ab, wie Patrick Weber berichtet. Und da war noch der Bentley Continental Supersports Convertible, der mindestens so viel Leistung wie Luxus hat und das ist in beiden Fällen enorm viel. Ob mit geschlossenenem oder geöffnetem Dach, er verströmt den überirdischen Fahrspass, den jeder von uns einaml verdient hat.

Vor etwas mehr als zehn Jahren erstellten die „Privatwënzer Lëtzebuerg“ einen Anforderungskatalog, um Weine von höchster Qualität anzubieten. Welche Philosophie dahintersteckt, erzählten die Winzer Daisy Schengen, als sie den Jahrgang 2015 vorstellten.

Schüler der 12e Commerce et gestion des „Lycée technique de Bonnevoie“ entwickeln Rezeptkarten mit regionalen Produkten und starten erfolgreich durch mit ihrem Gastro-Projekt. Herbert Becker sprach mit den Jungunternehmern.

Anfang des Monats fand im spanischen Valladolid die 24. Auflage des „Concours mondial de Bruxelles“statt. Als Jury-Präsidentin und Spezialist für Süßweine waren unsere Kolumnisten Liliane Turmes und Romain Batya mit dabei.

Wenn Tiere Hochzeit feiern: Auf unserer Haustierseite werfen wir einen Blick auf das Paarungsverhalten verschiedener Tierarten. Bei manchen von ihnen zählt der richtige Riecher mehr als die Liebe auf dem ersten Blick.

Unsere Kollegin Heike Bucher stellt diese Frage auf der Kinderseite im Magazin und liefert die Auflösung des Rätsels mit.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Magazin-Team!