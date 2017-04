Frisch vom Markt

Klein, aber fein ist der Wochenmarkt in der Fußgängerzone in Ettelbrück. Unsere Kollegin Anke Eisfeld entdeckte bei ihrem Besuch einen kleinen Markt mit vielfältigem Angebot und familiärer Atmosphäre.

Eine Institution unter den Märkten in Luxemburg ist der Glacis-Markt, an jedem dritten Sonntag in Monat. Mit Nicki Kirsch, dem langjährigen Präsidenten des Frischmarkts, sprach Anke Eisfeld unter anderem über sein Leben für den Markt.

Wenn wir bei Ihnen auf einen Marktbesuch geweckt haben, bietet die Liste der Frischmärkte des "Lëtzebuerger Martverband" einen Überblick über die Öffnungszeiten der jeweiligen Märkte.

Für Köche ist der Markt ein "Paradies" sagt Spitzenkoch Johann Lafer, der am kommenden Mittwoch, dem 3. Mai die neue Saison auf dem Frischemarkt in Schengen eröffnen wird. Im Exklusiv-Interview mit Daisy Schengen erzählt Johann Lafer, welche Lebensmittel er ausschließlich auf dem Markt einkauft und warum nur dort die schönsten Aprikosen zu finden sind.

Ein anderer Koch, Quereinsteiger und begeisterter Frischemarkt-Fan ist Fabrizio Annicchiarico. Fab, wie seine Freunde ihn nennen, kam auf Umwegen zu seiner zweiten Karriere als Koch.

Daisy Schengen erzählt er über die Wendepunkte in seinem Leben und seine Leidenschaft für die frische Küche. Für Sie, liebe Leser, verrät Fabrizio zwei seiner Lieblingsrezepte mit ausführlicher Anleitung zum Nachkochen.

Die australische Journalistin Mia Freedman ist der Spiegel all derer, die ihr Leben öffentlich ins Netz stellen. Ihr Sohn erklärt nun, wie das sein Verhältnis zur Mutter beeinflusst hat. Unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen berichtet über den Nabelschau auf Facebook und Co.

Die Luftfahrt gehört zu den größten Klimasündern. Jungunternehmen wie Zunum Aero wollen das ändern. Bei dem vor drei Jahren gegründeten Unternehmen glaubt man, dass der regionale Luftverkehrsmarkt geeignet sei, sowohl rentabel zu sein als auch die Umwelt zu schützen. Mit der Unterstützung von Boeing und der Fluggesellschaft JetBlue will Zunum Aero Hybrid-Flugzeuge bauen, die auf kurzen Strecken kein Kerosin brauchen.

San Gimignano, wegen seiner Geschlechtertürme gern auch als „Manhattan der Toskana“ apostrophiert, hat 8.000 Einwohner. Jahr für Jahr kommen jedoch um die acht Millionen Besucher in die kleine Stadt. Ein dichtes Gedränge schiebt sich die Via San Giovanni hinauf, lange Schlangen vor den Eisdielen sind vorprogrammiert. Ähnliche Bilder kennt man aus Siena oder Verona, von der Piazza Navona in Rom, der Seufzerbrücke in Venedig. Die Tourismusmagnete ziehen Menschenmassen an, Einheimische finden kaum noch Platz in ihren Städten. Die traditionellen Anziehungspunkte können die Touristenströme kaum bändigen. Touristenhochburgen stöhnen unter dem Ansturm der Gäste. Nun sollen die Ströme in ruhigere Orte umgeleitet werden. Doch die Branche sei skeptisch, meint unser Korrespondent Wolf H. Wagner.

Ein geselliger Begleiter für Stadt und Land ist der Citroen C3. Nicht gerade diskret ist er, mit seinen Farbauswahlen und den entsprechenden Kombinationsmöglichkeiten erscheint er als Farbtupfer im tristen, grauen Autoalltag.

Diskret und bieder, darunter leidete Opel jahrelang im Vergleich mit deutschen Premiummarken. Jetzt, wo GM die Marke Opel an Peugeot verkaufen will, kommt mit dem neuen Opel Insignia Grand Sport eine Limousine der Top-Klasse auf den Markt. Der Insignia Grand Sport hat rassige Formen, ein anspruchsvolles Interieur, hohe Qualität und gute Fahrleistungen. Vielleicht kommt das Auto zu spät, aber es wird seinen Eindruck auf die Autowelt nicht verfehlen, glaubt Marc Schonckert.

Zwei Mal jährlich lädt Claude Bentz auf seinem Weingut in Remich zu einer besonderen Weinprobe ein. Neben edlen Tropfen und einer Kunstausstellung warten auf die Besucher weitere Neuheiten, wie Daisy Schengen erfuhr.

In Kalborn befindet sich der Sitz der „Bauereninitiativ Éisleck & Naturpark Ourdall“. Entdecken Sie in Begleitung von Liliane Turmes und Romain Batya die seltenen Köstlichkeiten, die seit Jahren hier im Norden des Landes erzeugt werden.

Dass die Neue Welt bereits vor mehr als 30.000 Jahren entdeckt wurde, löst bei René Oth helle Begeisterung aus. Tauchen Sie in die Geschichte in der Rubrik "Quergelesen" ein.

Auf unserer Haustierseite beschäftigen wir uns mit der Frage, wie nehmen Hunde die Welt wahr. "Ein Leben wie im Film" könnte man die Biographie von Ray Charles überschreiben. Mehr über das Leben des berühmten Sängers erzählt Heike Bucher auf der Kinderseite.

Viel Spaß beim Lesen, wünscht Ihnen das Tageblatt-Magazin-Team!