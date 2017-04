Moselweine in Ettelbrück

Am Donnerstag um 16.00 Uhr wurde in der Deichhalle in Ettelbrück die Weinausstellung "Wäikues" offiziell eröffnet. An zwei Tagen – auch am Freitag von 16.00 bis 21.00 Uhr können Sie noch pröbeln – laden die Privatvinzer aus Luxemburg ihre Gäste auf eine Entdeckungsreise durch die besten Mosel-Weine und Crémants ein.

Weitere Informationen gibt es auf dieser Facebookseite , und natürlich bei den Privatwinzern selbst