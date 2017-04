Bier startet durch

Fox Beer heißt ein neues Produkt, das seit Herbst letzten Jahres die Luxemburger Bierkenner begeistert. Sozusagen eine Sorte, die Diät-proof ist, denn sie enthält keinen Zucker, 70% weniger Kohlenhydrate und 30% weniger Kalorien als gängiges Bier. Catherine Hoffmann und Pierre Beck hatten vor Jahren die Idee zum Fox Beer. Mit großem Forschungsaufwand und viel Beharrlichkeit haben sie es geschafft. Marc Schonckert hat sich mit ihnen unterhalten.

In Luxemburg liegt der jährliche Pro-Kopf-Konsum bei 80 Litern. Weltweit wird weniger Bier getrunken – dass Hopfen und Malz aber noch längst nicht verloren sind, erfuhr Robert Spirinelli im Gespräch mit Betty Fontaine von der Simon-Brauerei. Die Chefin ist überzeugt: Bier hat in Luxemburg auch weiterhin seinen Stellenwert und vor allem die luxemburgischen Biersorten werden in Zukunft überleben. Außerdem verrät Betty Fontaine unseren Lesern, was sie am liebsten zu Luxemburger Spezialiten trinken mag: Bier oder Wein?

Dass Luxemburg auf eine jahrhundertealte Brautradition zurückblicken kann, verdeutlichen die zahlreichen Biermarken in unserem doch recht kleinen Land. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen, historische Momente allerdings bewahren. Auf anschauliche Art und Weise lässt sich die eindrucksvolle Vergangenheit des Luxemburger Brauwesens im nationalen Biermuseum in Wiltz erleben.

Kann man Fettleibigkeit mithilfe von Elektromagnetstrahlen behandeln? Forscher aus Italien haben jetzt Studienergebnisse in diesem Zusammenhang veröffentlicht. Erste Kliniktests liefern vielversprechende Daten, wonach bei der Stimulation der Gehirne der Versuchsteilnehmer nach der Behandlung die Pfunde purzelten. Wie genau das funktioniert, lesen Sie im ausführlichen Bericht unserer Korrespondentin Elke Bunge.

Zusammen mit der ULT laden wir Sie vom 20. bis zum 27. Oktober nach Zypern ein. Entdecken Sie die malerische Mittelmeerinsel, Paphos, die Europäische Kulturhauptstadt 2017, mit Musik-, Tanz- und Theaterveranstaltungen und die kulturellen sowie landschaftlichen Höhepunkte der Insel, wie z.B. die geteilte Hauptstadt Nikosia und das grüne Herz der Insel, das Troodos-Gebirge. Die sonnige Insel Zypern ist geprägt von einem mediterranen Charakter und seine Legenden über die Liebe laden förmlich zum Träumen ein. Die wunderschönen Strände und das reiche Kulturangebot Zyperns machen es zu einem beliebten Reiseziel. Tauchen Sie ein in die lange Geschichte der Insel, wo Römer und Osmanen ihre Spuren hinterlassen haben.

Der Mitsubishi Regional Jet wurde von Grund auf neu entwickelt. Für den japanischen Konzern ist der MRJ das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse. Der Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und das erste Kundenflugzeug sollte im zweiten Quartal 2018 ausgeliefert werden – ein Termin, der allerdings nicht gehalten werden konnte und verschoben werden musste.

Skoda hat seine Octavia-Reihe verfeinert, stärker und leistungsfähiger gemacht und den RS zum getarnten Sportwagen und den Scout zum vielseitigen Allround-Könner mit Geländeerfahrung weiterentwickelt. Daneben lernte Marc Schonckert auch die herausragenden Geländeeigenschaften des neuen Land Rover Discovery kenne, den er in einer Dolomit-Grube unter Tage fahren konnte. Ein bemerkenswertes Auto, dieser Discovery, der sich auch auf der Straße souverän verhält.

„Ehrliche“ Zutaten, die es erlauben, Gerichte auf höchstem Niveau zu kreieren und dabei Verantwortung für Lebensmittel und Umwelt zu übernehmen: Mit seiner neuen Gourmet-Linie „Roots“ übernimmt Steffen Traiteur nicht nur kulinarisch die Vorreiterrolle, findet Daisy Schengen.

In Lauterborn, knappe fünf Minuten von der Echternacher Altstadt, gibt es ein Restaurant der Sonderklasse. Reelle Bescheidenheit ist die Tugend, die den Besitzern des „Au Vieux Moulin“ eigen ist. Wer Gastfreundschaft wie früher erleben möchte, sollte Liliane Turmes und Romain Batya auf ihrem kulinarischen Streifzug begleiten.

Freiheit ist ein großes Wort. Denn es kann sehr viele Dinge bedeuten. Frei ist zum Beispiel, wer nicht eingesperrt ist. Frei ist auch, wer sagen und tun darf, was er oder sie möchte. Doch wie wichtig ist es, frei zu sein? Und sind wir es überhaupt? Unsere Kollegin Heike Bucher beantwortet diese Fragen für die kleinen Magazin-Leser.

