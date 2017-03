Der Abend der Reiseveranstalter

Den Preis "Best Travel Agent 2016" gewann Olivier Delmée (La Maison du Voyage - Doncols). Ausgezeichnet als "Best Cruise Travel Agent 2016" bekam Marion Lehr (We Love to Travel - Grevenmacher).

Als bester "Touroperator 2016" wurde LuxairTours ausgezeichnet. Den Preis "Cruising Excellence" bekam Rony Broun (Silversea). Die Trophäe für "Best Sales 2016" erhielt Arlette Marzi (Luxair). Der "Innovation Award 2016" ging an BCD Travel. Den Preis "Man of the Year 2016" erhielt Alberto Kunkel (LuxairTours).

Es war bereits das 7. Mal, dass Travel Magazin diese Preisgala veranstaltet hat.