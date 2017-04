Was wirklich gegen Moskitos hilft

Moskitos stehen auf Menschen. Genauer gesagt auf ihr Blut. Während manche fast schon auf wundersame Art und Weise verschont werden, graut es anderen schon im Frühling vor der baldigen Plage. Deswegen wird sich jetzt schon mit allerhand Abwehrmitteln eingedeckt. Doch was hilft wirklich gegen Moskitos, und was ist am Ende nur unwirksamer Humbug? Eine Forscher-Gruppe aus New Mexiko wollten es genauer wissen und haben ihre Ergebnisse in dem Fachjournal of Insect Science veröffentlicht.

Sprays mit dem chemischen Insektenabwehrmittel Deet oder Zitroneneukalyptus-Öl zeigen sich wirksam gegen die nervigen Stechmücken. Sprays mit anderen Wirkstoffen oder Schutzarmbänder mit etherischen Ölen sind auch bedingt wirksam. Von den untersuchten Anti-Moskito Duftkerzen und summenden Tongeräte waren die Moskitos nicht zu beeindrucken.

Warnhinweis



Das chemische Insektenabwehrmittel Diethyltoluamid (Deet) ist zwar am wirksamsten, doch man sollte vorsichtig damit umgehen. Es kann heftige Allergien auslösen. Schwangeren oder stillenden Frauen, sowie Kinder unter zwei Jahren sollten das Mittel nicht anwenden, da es für sie schädlich sein kann.

Doch wie haben die Forscher die Insektenmittel getestet? Nun sie setzten eine Probeperson in einen Windkanal und ein wenig weiter weg installierten sie eine Box mit drei Abteilen, die durch Kanäle miteinander verbunden waren. In dieser Box flatterten die Moskitos. Die Testperson wurde nun nacheinander mit verschiedenen Abwehrmitteln getestet. Wirkte das Anti-Moskito Mittel flüchteten die Insekten in das am entferntesten gelegene Abteil. Wirkt es nicht, hieß es für die Insekten: Volle Kraft voraus. Zumindest bis sie die Mauer des ersten Abteils Blutsaugen hinderte.