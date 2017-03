Operation: "Zero Waste"

Tania Giberyen, vom Beruf Wirtschaftslehrerin, und lebt die "Zero Waste"-Philosophie. Diese beinhaltet einen Alltag (fast) ohne Abfall. Über ihre Motive, die Erfahrungen und Herausforderungen mit Müllvermeidung im täglichen Leben, berichtet sie im Gespräch mit Daisy Schengen. Fazit des Interviews: Jeder von uns kann auf verschiedenen Wegen beitragen, weniger wegzuwerfen. Dazu muss man bereit sein, an seinen täglichen Gewohnheiten zu schrauben – insbesondere beim Einkaufen.

Für Familien eignet sich die Philosophie nach Meinung von Daisy Schengen nur bedingt: Sie setzt eine gezieltere Planung voraus und bedeutet vor allem in der Anfangsphase mit dem "Zero Waste"-Vorsatz mehr Zeitaufwand. Weniger Abfall bedeutet nicht unbedingt ein radikaler Lebenswandel. Der Umwelt und dem eigenen Portemonnaie helfen auch kleine Schritte in Sachen Müllvermeidung.

Dass nicht jeder Abfall ins Recycling wandert ist eine Tatsache. Dieser Müll kommt in eine Verbrennungsanlage. Marc Schonckert unterhielt sich mit Sidor-Präsident Paul Weidig, der uns erklärte, wie dieser Abfall dennoch wiederverwertet wird, und zwar in Form von Wärme und Elektrizität, die beim Verbrennungsvorgang gewonnen und als Fernwärme und Strom an Drittunternehmen und Gemeinden weitergeleitet wird.

Täglich landen Biotonnen in den Anlagen von Minett-Kompost „um Monkeler“. Doch was muss passieren, um aus diesem Bioabfall Dünger herzustellen? Zur Produktion eines hochwertigen Qualitätskompostes ist die sortenreine Sammlung der organischen Abfälle die wichtigste Grundlage.

Zwischen Bioabfall und dem daraus frisch gewonnenen Humus unterhielt sich Robert Spirinelli mit dem administrativen Koordinator Jerry Clement von Minett-Kompost.

Mehr wieder verwenden und weniger wegwerfen, lautet einer der Grundsätze von "Zero Waste". Das gilt auch für gebrauchte Klamotten. Wo früher der Secondhand-Laden um die Ecke war, ist heute der Flohmarkt im Netz. Daisy Schengen wagte das Experiment und ließ sich zu einem Kauf verleiten.

Wie dieser Selbstversuch endete und ob es eine Wiederholung gibt? Im "Mein Traumkleid per Mausklick" finden Sie die Antworten auf dieser Frage und einen Überblick gängiger virtueller Marktplätze in Luxemburg.

Wussten Sie, dass sich Chipstüten und ihre bunten Verwandten aus Plastik hervorragend als Portemonnaies? Ja, Sie haben richtig gelesen!

Nathalie Fritz, alias "Knaschtali's: Dreck ass net ëmmer Dreck", gibt Verpackungen, Lkw- und Baustellenplanen, Feuerwehrschläuchen und Getränkedosen eine zweite Chance als Gebrauchs- oder Dekogegenstände.

Auf die „letzten“ Spuren im Schnee begab sich Robert Spirinelli in die Höhenlagen der beliebten Schweizer Wintersportregion die allerdings über die vier Jahreszeiten so manches zu bieten.

Beim Après-Ski-Talk schwärmt die für die Medien verantwortliche Managerin Nancy Pellissier und schwört: "Wenn Sie einmal im Wallis waren, dann kommen Sie zu jeder Jahreszeit gerne wieder." Na dann, nichts wie hin, der Weg ins Wallis lohnt sich ganz bestimmt.

Zum 25. Mal findet die Internationale Luftfahrtmesse statt und mit einer Zahl von über 660 Ausstellern erreicht sie das bisher beste Ergebnis ihrer Geschichte. Die größte Messe der Allgemeinen Luftfahrt in Europa zeigt von 5. bis 8. April 2017 Ultraleichte, ein- und zweimotorige Flugzeuge, Business-Jets, Hubschrauber, Gyrokopter und Segelflugzeuge.

Zudem sind in diesem Jahr mit e-flight-expo, Avionics Avenue, Engine Area, „Be a pilot“ und UAS Expo/AeroDrones für zivile Drohnen und unbemannte Flugzeuge erneut mehrere Spezialbereiche und der Gebrauchtflugzeugmarkt am Start. Als Jubiläums-Geschenk findet ausserdem eine Flugschau mit Elektro- und Kunstflugzeugen sowie dem Nachbau einer Junkers F13 statt.

In seiner Auto-Rubrik schwärmt Marc Schonckert von den neuen Audi RS3 Limousine und Sportback, die er diese Woche auf herrlichen Strassen im Mittleren Osten probefahren durfte.

Daneben stand auch noch ein Ausflug mit der neuen Limousine BMW 530 Diesel in die Nebel-behangenen Weinberge an der Luxemburger Mosel im Programm.

Es ist wieder so weit. In der Nacht zum Sonntag (26. März) werden in Luxemburg die Uhren um eine Stunde, von zwei auf drei Uhr vorgestellt.

Auch wenn das Smartphone von der Zeitumstellung weniger mitbekommt, da es sich automatisch umstellt, hinkt die innere Uhr bei manchen Menschen deutlich hinterher.

Wein ist das Thema auf unseren Gastronomieseiten. Claude Wolf hat beim "Festival der Weine der Welt", das von Cactus organisiert wird, schon mal gepröbelt.

Herbert Becker war auf der weltgrößte Weinmesse "ProWein" unterwegs. Im Zentrum seiner Interesse liegen die Produkte der Luxemburger Winzer.

In dieser Woche gibt es Tipps, wie Haustierbesitzer wie sie mit den Frühlingsgefühlen ihrer Lieblinge gelassen umgehen können. Auch Heuschnupfen bei den Vierbeinern ist ein Thema. Da kommen die Tipps und Tricks zum Pollenflug genau richtig.

Auf der Kinderseite dreht sich alles um Bücher. Unsere Kollegin Heike Bucher hat Schmöcker-Tipps für acht-, neun- und zehnjährige Leseratten zusammengestellt.

Im Rahmen der Jahresversammlung von Protransplant.lu am 28. März wird Prof. Dr. med. Dr. hc. Wilhelm Sandmann über Organtransplantationen und Gefäßchirurgie sprechen. Jean-Marie Backes hat sich in einem Exklusivinterview mit Professor Sandmann unterhalten.