Die "Rich Kids of London" bei der Maserati-Pflege

Sie fliegen mir dem Privatjet in Urlaub, fahren ihre Maseratis durch die Welt und die Jacht gehört natürlich auch dazu. Sind die Schuhe einmal schmutzig, werden sie mit 50-Pfund-Scheinen wieder auf Vordermann gebracht. Die "Rich Kids of London" genießen ihr Luxusleben - und zeigen es auf Instagram. So dass jeder ein bisschen teilhaben kann an diesem prunkvollen, aber doch ziemlich einsam und öde aussehendem Alltag.

Während die Fotos und Videos der Londoner "Jeunesse dorée" bislang allenfalls für Kopfschütteln und hie und da vielleicht für etwas Neid gesorgt haben, regt ein Video nun die Netzgemeinde auf. Es zeigt einen jungen Mann dabei, wie er seinen Maserati MC12 poliert ...