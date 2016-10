Guillaume und Stéphanie zeigen "ihr" Luxemburg

Die Sendung "Place Royale" des belgischen TV-Senders RTL war zu Besuch in Luxemburg. In der Ausgabe vom 22. Oktober übernahmen Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau Stéphanie die Rolle der Reiseführer. So nutzten sie die "Carte blanche" des Senders und luden die Zuschauer auf eine Entdeckungsreise durch "versteckte und weniger bekannte Teile" Luxemburgs.

Prinzessin Stéphanie schwärmt dabei von ihrer neuen Heimat, die sie erst nach der Vermählung mit Erbgroßherzog Guillaume besser kennen lernte. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einer "außergewöhnlichen Entdeckung" und vergleicht das Kennenlernen mit Luxemburg mit dem Griff in einer "Schatzkiste" ohne Boden. Zieht man eine Entdeckung daraus, folge die nächste, so die Prinzessin. "Das Land ist nicht groß, aber die Vielfalt der Landschaft ist außergewöhnlich", so Stéphanie.

Auf dem Programm standen ausgewählte Stationen aus den vier Regionen des Landes. Los geht es im Vianden im Norden. Auf dem Programm standen eine Fahrt mit dem Sessellift zum Aussichtspunkt hoch über Schloss und Städtchen. Anschließend folgte ein Spaziergang zum Haus, wo der weltberühmte französische Schriftsteller Victor Hugo mehrmals Gast war.

Von Vianden führte die Reise die royalen "Reiseführer" und das Fernsehteam weiter zum Schloss nach Clervaux. Dort besuchten sie die Ausstellung "Family of man", bevor es an die Mosel ging. Dort war die Traubenlese in vollem Gange und gleichzeitig zu erfahren, dass das erbgroßgherzogliche Paar sowohl gutes Essen als auch gute Weine zu schätzen weiß. Außerdem sei die Mosel, die erste Region, die Prinzessin Stéphanie kennen lernte, als sie nach Luxemburg kam.

In Differdingen ging es zum "Creative Hub 1535°", der Kreativ-Plattform, wo mehrere Start-Ups untergebracht sind. "Wir wollten an diesem Ort die Vergangenheit und Zukunft mit den jungen Kreativen zeigen", so Erbgroßherzog Guillaume.

Abschließend lud das erbgroßherzogliche Paar die Zuschauer der Sendung ein, die Vielfalt Luxemburgs persönlich zu entdecken. "Kommen Sie nach Luxemburg", wandten sich beide ans Fernsehpublikum.