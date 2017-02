Disneyland Paris wird 25

Der Betreiber Euro Disney teilte am Freitag mit, die Touristenattraktion vor den Toren der französischen Hauptstadt habe seit ihrer Eröffnung im Jahr 1992 rund 320 Millionen Besucher empfangen. Das seien "mehr als der Eiffelturm und das Schloss von Versailles zusammen". Staatschef François Hollande wird am Samstag an einer Feier zum Jubiläum des Freizeitparks teilnehmen, der in Marne-la-Vallée östlich von Paris liegt. Dabei soll auch die Vereinbarung zwischen Disney und dem französischen Staat gefeiert werden, die vor 30 Jahren für den Bau und Betrieb des Mega-Projekts geschlossen wurde.

Disneyland Paris bescherte der französischen Wirtschaft einer Studie zufolge in 25 Jahren eine Wertschöpfung von 68 Milliarden Euro. "Wir sind glücklich, zur touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Frankreichs beigetragen zu haben", sagte Euro-Disney-Chefin Catherine Powell am Freitag. Allerdings hat der Freizeitpark, in dem mehr als 15.000 Menschen arbeiten, gewaltige finanzielle Probleme. Im Geschäftsjahr 2015/2016 verbuchte der Park einen Rekordverlust von 705 Millionen Euro, die Schulden lagen über einer Milliarde Euro. Die Zahl der Besucher ist in der Folge der Pariser Anschläge deutlich zurückgegangen. Die US-Mutter The Disney Company will bis zu 1,5 Milliarden Euro in den Park investieren. Mit der Finanzspritze soll die Anlage modernisiert und die Schuldenlast gesenkt werden.

Mickey et Minnie sont chez eux à Paris.#ParisIsWaitingForYou pic.twitter.com/2AO1BqHQ37 — Disneyland Paris (@DisneylandParis) 22. Februar 2017