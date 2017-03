Genießen auf "Umbriens Balkon"

Ihren Namen bekam die Kleinstadt Montefalco, die wie ein Vogel auf einer runden Bergkuppe thront und die wegen ihrer Lage und wegen des herrlichen Panoramas über das flache Land als „Balkon Umbriens“ bezeichnet wird, durch den Stauferkönig Friedrich II, der auch Kaiser des deutsch-römischen Reiches (1220 – 1250) war. Er liess die Wehranlagen der Stadt, die sich damals Coccorone nannte, in den Jahren 1239 und 1240 ausbauen und ging gleichzeitig seiner bevorzugten Freizeitbeschäftigung, der Falkenjagd nach. In seinen Diensten standen Falkner aus Arabien, durch Kontakt mit den Sarazenen verbesserte er die Beizjagd und führte die Falkenhaube bei uns ein. Als Kaiser verfasste er sein Buch De arte venandi cum avibus (Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen), das über Jahrhunderte als Referenz in der Falknerei galt.

Genug zur Geschichte von Montefalco. Warum die Stadt heute noch einen feudalen Flair ausstrahlt, hat mit ihrer Architektur, den alten Küchentraditionen Umbriens und der modernen Sicht auf den Montefalco Sagrantino DOCG, einen beachtlichen Rotwein, zu tun.

Um den neuen Jahrgang 2013 während der 'Anteprima Sagrantino' (der Vorstellung des neuen Jahrgangs) zu bewerten, waren wir eigens von Luxemburg über Florenz nach Montefalco gereist.

Montefalco Sagrantino DOCG muss mindestens 37 Monate reifen, bevor er vermarktet werden darf. Der 2013er wurde vom lokalen Konsortium mit 4 von 5 Sternen ausgelobt und entspricht einem sehr guten Jahrgang. Sagrantino wird ausschliesslich aus der autochthonen, roten Sagrantino-Traube gekeltert, die nur hier angebaut wird. Der Wein, der immer Aromen von Brombeeren und weitere, tiefgründige Nuancen aufweist, hat Struktur und Körper. Er ist granatrot bis schwarz. Konzentrierte Tannine und hohe Polyphenolwerte verleihen ihm seine ausgesprochene Langlebigkeit. Zu gegrilltem Fleisch, zu Flug- und Haarwild passt er bestens. Er ist kein Wein für Anfänger oder gar Etikettentrinker.