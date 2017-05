14-Jähriger erhält seinen Uni-Abschluss

Carson Huey-You ist der jüngste Student, der jemals an der Texas Christian University (TCU) einen Abschluss gemacht hat, wie die Universität mitteilte. Sein Hauptfach war Physik, als Nebenfächer belegte der 14-Jährige Chinesisch und Mathematik. An seinem ersten Tag in der Uni sei er sehr aufgeregt gewesen, sagte Carson in einem Video-Interview, das die TCU veröffentlicht hat.

Wie dieberichtete, fing er mit zwei Jahren an zu lesen. Mit drei unterrichtete Claretta Kimp ihren Sohn demnach zuhause, mit fünf war er auf dem Stand eines Achtklässlers. Mit zehn machte er seinen Highschool-Abschluss, ein Jahr später wurde er an der TCU angenommen, wie die Zeitung weiter berichtete.Die Familie hat noch mehr Grund zu feiern: Am Freitag erhielt Carsons jüngerer Bruder Cannan sein Highschool-Zeugnis - mit elf Jahren. Die Mutter habe ihn zunächst ganz regulär in den Kindergarten geschickt, schrieb die Zeitung. Aber schon im zweiten Jahr habe er sich dort gelangweilt. Also unterrichtete Kimp ihn ebenfalls zuhause. "Ja, die beiden sind schlau", sagte sie der, aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was sie ausmacht."Auf die Frage, was sie einmal werden wollen, haben beide eine klare Antwort: Carson sagte der, er wolle nun einen Doktortitel machen. Cannan möchte Astronaut werden.