Im Windschatten

Vor der Radtour heißt es zunächst, den richtigen fahrbaren Untersatz zu finden. Mittlerweile ist das Angebot enorm, einen Überblick über sämtliche Fahrradtypen zu erhalten, ist fast unmöglich. Robert Spirinelli versuchte im Gespräch mit Heiko De Munnik von Asport, den passenden Drahtesel zu finden.

Eine Tour mit dem Velo soll sowohl im täglichen Straßenverkehr als auch in der Freizeitgestaltung Spaß machen. Robert Spirinelli unterhielt sich mit LVI-Präsidentin Monique Goldschmit.

Daisy Schengen fragte bei den Ausstattungsprofis von G-Art in Frisingen nach der richtigen "Tenue" zum Radeln nach und erfuhr, dass in diesem Zusammenhang die Maxime – je enger, desto besser – zu beherzigen ist, will man den Fahrtwind um die Nase spüren und trotzdem gesund bleiben.

Kann man mit dem Hund an der Leine Fahrrad fahren? Man kann, aber es gilt, einige Dinge zu beachten. Wir erzählen Ihnen, welche.

Wenn das Fahrrad um sein Revier kämpft, schreibt Marc Schonckert in seiner Glosse über die Bedrohung von Ross und Reiter im Großstadtdschungel. Da draußen scheint ein erbitterter Kampf zwischen Fahrrad, Auto und Fußgänger um die Vorherrschaft zu toben. Doch noch ist nichts verloren, vor allem dort, wo Autos nicht hinkommen.

Aosta: Berghütten eröffnen wohl mit dem höchsten Polenta-Menü die Saison zum Sommer, heißt es auf unserer Reiseseite.

Wer schon mal am Strand im Sand gebuddelt hat, weiß, wie schwer es ist, ein Bauwerk herzustellen, das dem Wind und dem Wasser über längere Zeit trotzen kann. Am Strand von Oostende findet von Ende Juni bis Mitte September das größte Sandskulpturenfestival der Welt statt. Muss man unbedingt erlebt haben.

Eine DO 27 aus dem Jahr 1959 landet am Bodensee. Es ist das erste in Deutschland in Serie gebaute Flugzeug nach dem Zweiten Weltkrieg.

In seiner Autorubrik zeigt Marc Schonckert am Beispiel von Audi, welches Zukunfspotenzial noch in den klassischen Verbrennungsmotoren steckt. Daneben stehen auch den Erdgas-angetriebenen Audi g-tron-Modellen in Zukunft alle Türen offen.

BMW hat mit der Break-Version des neuen Fünfer, dem 5er Touring, ein Erfolgsmodell brillant verfeinert und auf den neuesten Stand moderner Technik für Sicherheit, Umwelt und Effizienz gebracht.

Der bekannteste Rosé der Welt kommt aus dem Anbaugebiet Loire. Ein Bericht von Romain Batya und Liliane Turmes über den Weinpreis "Loire Millésime".

Hanni und Nanni sind Zwillinge, die für spannende und lustige Unterhaltung sorgen. Auch im neuen Film "Hanni und Nanni 4 - Mehr als beste Freunde". Heike Bucher berichtet.