Kalt gepresst …

In der frisch gedruckten Tageblatt-Magazin-Beilage erzählt ein Olivenbauer aus Luxemburg, wie er in der Toskana seine Passion zum wohl schmackhaftesten aller Öle entdeckte und gibt wichtige Tipps, worauf Sie beim Kauf von Olivenöl achten müssen. Die Frage nach dem besten Olivenöl kann man genauso wenig beantworten wie die Frage nach dem besten Wein. Aber im Gegenteil zum guten Wein verliert Olivenöl über die Zeitachse an Qualität, so dass kein Olivenbauer in seinem Haushalt Öl verwendet, das älter als ein Jahr ist. Im neuen Magazin-Heft, wo sich so manches um die Olive dreht, verraten wir Dinge, die Sie beim Olivenkauf eigentlich wissen sollten. Denn schon allein bei einer falschen Lagerung wird Olivenöl ranzig.

Aber auch unser alter Erdball dreht und dreht und lehrt uns immer wieder etwas Neues. In der Schule lernen wir über die sieben Kontinente unserer Erde. Wissenschaftler plädieren nun aber dafür, die als Zealandia bekannte Masse unter Neuseeland als 8. Kontinent anzuerkennen. Naja, mag so einer sich denken, Zealandia liegt ganz schön weit weg und der schnellste Weg hierhin ist wohl das Flugzeug. „Superpiloten“ gibt es allerdings nicht, wie eine rezente Studie belegt.

Einer von sechs europäischen Piloten leidet sogar unter Übermüdung. Neue EU-Bestimmungen sollten der Verbesserung der Flugsicherheit dienen, indem sie Übermüdung im Cockpit vorbeugen und gleichzeitig den Airlines genug Flexibilität gewähren, um effizient operieren zu können. Aber ist die neue Regelung zu Flugdienstzeiten nur ein gut gemeinter Versuch?

Für so manch einen kann der Winter nicht lange genug sein; selbst wenn die ersten Knospen sprießen, zieht es sie auf schneeweiße Höhen hinauf. Im Bregenzerwald lassen sich sonnige Wintertage gut damit kombinieren, Neues auszuprobieren oder kennenzulernen. Die Palette reicht von besonderen Erlebnissen im Schnee über technische und kulinarische Einblicke bis hin zu sportlichen und beschwingten Ereignissen.

Ganz schön schnittig auf Achse unterwegs waren unsere Autoexperten und haben für Sie das neue Flaggschiff aus Schweden, den neuen Volvo S90, und den furiosen Spanier Seat Leon Cupra 300 getestet. Fazit: Wer mit der Luxus-Limousine von Volvo unterwegs ist, möchte den S90 am liebsten gar nicht mehr hergeben, und über den temperamentvollen Seat Leon Cupra 300 befindet unser Tester, dass der Spanier wohl nett, aber keineswegs brav sei.

Der Gast soll erkennen können, was er isst, meint unser Chefkoch des Monats. Seine Küche beschreibt Philipp Stein als modern, aber mit klassischem Rückgrat und bewährten Produkten und lädt zu einem kulinarischem Ausflug nach Mainz-Weisenau ins Gourmet-Restaurant im „Parkhotel Favorite“ ein.

Dass auch die Liebe bekanntlich durch den Magen geht und mehr als nur ein Wort ist, entdecken unsere Kids bereits sehr früh. Mit Hunger haben diese Liebesgefühle aber in den seltensten Fällen etwas am Hut, denn wenn du das erste Mal verliebt bist, kann es ziemlich chaotisch in deinem Kopf werden. Mehr über die erste Liebe, die man bekanntlich nie vergisst, erfahren unsere jungen Leser auf der extra für sie gestalteten Kinderseite.

Streicheleinheiten gibt es auch für unsere beliebten Stubentiger. Aber aufgepasst: denn wenn die Katze auf Samtpfoten durch ihr Revier streift, ist sie größeren Gefahren ausgesetzt. Wer sich eine Katze wünscht, sollte sich daher über die Vor- und Nachteile bei der Haltung von Katzen im Haus oder im Freien informieren.

Ihr Magazin-Team hofft auch diesmal, Ihre Sinne geweckt zu haben und wünscht viel Freude beim Lesen!