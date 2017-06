Brangelinas Wein jetzt in Luxemburg

Die beiden Hollywood-Größen Angelina Jolie und Brad Pitt hatten sich zu Zeiten, in denen sie noch ein Liebes- und Ehepaar waren, in das Schloss de Miraval in Südfostfrankreich verliebt und dieses zu ihrer Sommerresidenz auserkoren. Das Anwesen sollte mehr als nur eine Bleibe für entspannende Momente sein, es war eine Kunst- und Begegnungsstätte, in der die lokale Gastronomie und große Weine im Mittelpunkt standen. Nun ist das einstige Traumpaar nicht mehr zusammen, den Wein aus ihrem Weingut gibt es aber noch. Der Jahrgang 2016 ist ab sofort in Cactus-Supermärkten erhältlich.

Miraval Vin Rosé aus dem Weingut von Brangelina in der Provence. Miraval Vin Rosé aus dem Weingut von Brangelina in der Provence.

Dieser leichte Sommer-Rosé zeichnet sich durch Noten von frischen Früchten und Frühlingsblumen mit einem sehr erfrischenden Abgang aus. Glänzende Effekte unterstreichen die zarte Farbe des Getränks umso mehr.

Die besten Tropfen der Jahrgänge 2012 und 2013 wurden vom namhaften Guide "Wine Spectator" zu den besten Roséweinen der Welt gewählt.