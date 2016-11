Frau von Kremlsprecher sorgt für Streit

Ihre Eistanznummer in gestreifter KZ-Kluft mit gelbem Davidstern wurde am Samstag in der Show "Ice Age" im Ersten Kanal des russischen Fernsehens ausgestrahlt. Als der Clip sich im Internet verbreitete, warfen ihr viele entrüstete Nutzer Dummheit oder Zynismus vor. Vor allem russische Zuschauer lobten sie dagegen.

Nawka selbst stellte Bilder des Auftritts auf Instagram und schrieb: "Das ist eine meiner Lieblingsnummern. Nach Motiven aus einem meiner Lieblingsfilme 'Das Leben ist schön'."

Die Tragikomödie des italienischen Regisseurs Roberto Benigni von 1997 erzählt vom Überlebenskampf eines Häftlings in einem Nazi-Konzentrationslager.

Die israelische Zeitung "Jerusalem Post" nannte Nawkas Auftritt verstörend. Die Eistanz-Goldmedaillistin und Weltmeisterin Nawka und der einflussreiche Kremlsprecher Peskow sind seit 2015 verheiratet. Sie halten ihre beiden Berufe getrennt. Die russische Öffentlichkeit mokiert sich gelegentlich über den teuren Lebensstil des Paares.