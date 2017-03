Bangen und Hoffen

Bühne für glanzvolle Weltpremieren, Hoffnungsträger oder einfach Standortbestimmung, ein Automobil-Salon erfüllt eine Mehrzahl von Aufträgen, welche die Welt des individuellen Transports von morgen schöner und sauberer und daneben abwechslunsgreicher und spannender gestalten soll.

Genf 2017, das ist eine Show mit dem gewohnten Spektakel der Premieren, die aber im Zeitalter der Digitalisierung kaum noch jemanden überraschen, das Meiste hat man in den Tagen zuvor irgendwo schon online gesehen. Genf zeigt auch, in welchem Gewissenskonflikt sich die Branche befindet. Sie hat noch einiges auf Lager, darf aber nicht, zumindest nicht mehr lange, denn den klassischen Verbrennungsmotoren soll der Saft, sprich Diesel, abgedreht werden, bis es dann dem Benzin an den Oktan geht, ist es nicht mehr weit.

E-Motoren gehört die Zukunft, wenn man den Behörden glaubt, die Hersteller hören die Botschaft wohl und der Konsument steht orientierungslos in einer nicht mehr blühenden Landschaft in der es von erneuerbarer Energie nur so wimmeln soll, wirtschaftlich oder nicht, Hauptsache unsere Mutter Erde behält kühlen Kopf.

Denn es drohen schmelzende Polarkappen, steigende Ozeane und Heere von Windkrafträdern welche den Strom liefern sollen, der die Meere wieder zur Raison bringt. Wir wissen woher Strom kommen soll und was wir mit ihm machen werden, nur bei Verpackung und Haltbarkeit gibt es Probleme. Die müssen nun die Automobilindustrie und ihre Zulieferer lösen, die Behörden dagegen kümmern sich um flächendeckende Lade-Infrastrukturen.

Inzwischen glänzen in Genf schöne Autos mit konventionellem Antrieb. Von Audi bis Volvo gibt es attraktive, rassige und elegante neue Modelle zu bewundern. Hier und da verirrt sich dann auch mal ein Hybrid-Antrieb in das eine oder andere Modell. Aber das tut der Begeisterung keinen Abbruch.