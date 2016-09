Losch Import wird Mitglied der Febiac

Wie aus einer Pressmitteilung vom 5. September zu entnehmen ist, ist Losch Import nunmehr offiziell Mitglied der Febiac (Fédération Belux de l'Industrie automobile et du cycle), der Vereinigung der Automobilhersteller und Automobilimporteure für Belgien und Luxemburg. Die Mitgliedschaft von Losch Import begreift alle Marken der Gruppe, inklusive der leichten und schweren Nutzfahrzeuge. Damon Damiani, CEO der Losch-Gruppe (in der Mitte unseres Fotos) sieht die Febiac als die Federation, welche den Bedürfnissen und Erwartungen der Importeure am besten entspricht und demzufolge auch für Losch Import einen Mehrwert darstellt. Durch die Mitgliedschaft von Losch Import vertritt die Febiac jetzt alle auf dem Markt des Grossherzogtum Luxemburgs gehandelten Automobilmarken. Damon Damiani wird zum Mitglied des Verwaltungsrates der Febiiac ernannt. (mitgeteilt von der Febiac)