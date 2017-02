Automobil wie einst

Vom 8. bis 12. Februar fand in Paris die alljährliche Ausstellung ‚Retromobile’ statt. Wie jedes Jahr konnte man hier auf mehr als 500 Ständen alles rund ums Auto finden.

Während 5 Tagen schlugen an der Porte de Versailles die Herzen aller Autoliebhaber höher. Der Name ‚Retromobile’ ist vielleicht etwas irreführend, denn man findet hier zwar viele Oldtimer, aber bei weitem nicht nur. Von englischen, italienischen und deutschen Edelkarossen bis hin zu ausgefallenen Einzelstücken, Rennwagen, Supercars, Youngtimern, ja sogar Kutschen, Panzern und Booten konnte man hier alles bewundern. Einen Großteil von Alldem konnte man aber auch kaufen, insofern man über das nötige Budget verfügte.

In Sachen Motorsport gab es dieses Jahr zum 30. Jubiläum der Rallye-Gruppe B eine große Sonderausstellung. Daneben waren Formel 1 Ferrari der 60ger und 70ger sowie der 6 Rad Tyrrell und eine Reihe seltener, aber erfolgloser, 4 Rad getriebener F1 aus der gleichen Epoche zu bewundern.

Außer den Autos im Maßstab 1/1 ist die Retromobile aber auch bekannt für ihr Großaufgebot an Modellautos vom Feinsten und in jedem Maßstab sowie für automobile Kunst. Jeder Oldtimerfreak findet hier das ihm noch fehlende Originalteil für sein Lieblingsgefährt und spezialisierte Buchhandlungen liefern die richtige Fachlektüre, die man sich dann auch noch von Autoren und Altrennfahrern widmen lassen kann. Sollten Sie dieses Jahr das Event verpasst haben, so notieren Sie sich jetzt bereits die nächste Retromobile für Februar 2018 in Ihrem Terminkalender! NoNic & FeNic