Volkswagen Truck & Bus Allianz mit Navistar

Diese umfasst Rahmenverträge für eine strategische Technologie- und Belieferungskooperation sowie ein Einkaufs-Joint Venture. Die Omnibus- und Lkw-Sparte von VW erwirbt im Zuge einer Kapitalerhöhung einen Aktienanteil von 16,6 Prozent an Navistar. Die Transaktion hat ein Volumen von umgerechnet rund 229 Millionen Euro. Mit dem Joint Venture sichert sich die Volkswagen mit den Nutzfahrzeugmarken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus den Zugang zum nordamerikanischen Markt, in dem die Gruppe Truck & Bus bisher noch nicht vertreten ist. Im Zusammenhang mit der Investition wird VW zukünftig im Board of Directors von Navistar vertreten sein. (ampnet/nic)