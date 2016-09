Viele Neuheiten, viel Bewährtes

Die Branche redet von e-Mobility und Connectivity. Bis dahin überzeugen noch immer die bewährten Benzin- und Dieselautos. Wenn auch viele davon schon hybrid-weiche Knie gekriegt haben. Mercedes will alles vernetzen, nicht ohne vorher die AMG GT-Modelle GT3, GTC und GTR in den Mittelpunkt gestellt zu haben. der smart läuft elektrisch, auch andere tun das, wenn auch noch nicht viele. In Erwartung von "Liberté, Egalité, e-Mobilité" wie Mercedes-Boss Zetsche in seiner Ansprache formulierte, wird noch viel Benzin und Diesel durch die Einspritzventile geblasen werden. Dennoch, der Hybrid-Trend verstärkt sich. Bei Porsche bedeutet das einen E-Hybrid Panamera mit 2.9 Liter V6 Biturbo, der wenig braucht und 462 leistet und sogar eine Reichweite von 50 km rein elektrisch erzielen soll. Audi stellte die neuen A3 RS Limousine, den neuen Q5 und das S5 Coupé vor. Und VW zeigte den ID, der in 2020 eintreffen soll. Opel ist da mit dem e-ampera schon etwas weiter, Nissan baut weiterhin auf den Leaf und Renault auf den Zoé. Viel beachtet war auch der Auftritt von Peugeot, das mit den 3008 und 5008 gleich zwei attraktive SUV-Modelle anbietet. DS hat den DS3 überarbeitet und Renault zeigte eine Studie die so weit von der Realität entfernt ist wie die Toiletten vom Presse-Raum in den Ausstellungsräumen an der Porte de Versailles. Skoda hat weitreichende Ambitionen. Der grosse Kodiaq hat Kraft, Charakter und das Zeug, es den Grossen in der SUV-Klasse zu zeigen. Bei Skoda tanzt der Bär.