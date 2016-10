„Goldenes Klassik-Lenkrad“

Zum siebten Mal wurde am 11. Oktober „Das Goldene Klassik-Lenkrad“ verliehen. Damit zeichnet die Zeitschrift „Auto Bild Klassik“ die besten Oldtimer und Neuwagen mit Klassiker-Potenzial aus. Im Vorfeld hatte die Redaktion die Fahrzeuge, Projekte und Personen in den einzelnen Kategorien nominiert. Die Leser stimmten anschließend für ihre Favoriten ab. „Die Klassiker des Jahres sind fast alle bezahlbare Oldtimer", sagt Bernd Wieland. „Das zeigt auch, dass unsere Leser die Klassiker nicht als Spekulationsobjekt sehen, sondern einfach Freude an Oldtimern haben, auch an so genannten Brot- und Butterautos.“

Die fünf Auszeichnungen „Klassiker des Jahres“ gehen an Autos, die 2016 einen runden Geburtstag feiern: Heinkel Kabine (1956, Kleinwagen & Kompakte), BMW 02 (1966, Limousinen), BMW 6er (1976, Sportwagen & Coupés), Alfa Romeo Spider (1966, Cabrios & Roadster) und Jeep Wrangler (1986, Geländewagen & Vans).

Auch fünf „Klassiker der Zukunft“ werden geehrt. Das sind Autos, die seit Sommer 2015 neu vorgestellt wurden und das größte Potenzial haben, zum Klassiker zu werden; Tesla Model 3 (Kleinwagen & Kompakte), Alfa Romeo Giulia (Limousinen), Aston Martin DB11 (Sportwagen & Coupés), Alfa Romeo 4C Spider (Cabrios & Roadster) und Jaguar F-Pace (SUV & Vans).

