DS7 Crossback "La Première"

Chic und exklusiv, so präsentiert sich die DS7 Crossback in der "La Première"-Ausführung. Leder, Luxus und ein nobles Ambiente kennzeichnen dieses aussergewöhnlich eindrucksvolle SUV Crossback, das sich technisch und leistungsmässig mit avant-gardistischen Lösungen auszeichnet. Da kommen, neben "DS Night Vision" und "DS Park Pilot" auch noch "DS Sensorial Drive" und die Kamera-unterstützte Aufhängung "DS Active Scan Suspension" zum Einsatz, welche Strassenunebenheiten und Schlaglöcher im voraus erkennt und die Federung entsprechend darauf einstellt. Die Motoren in diesem Sondermodell sind ein 2-Liter Diesel mit 180 PS und ein 1,6 Liter Turbo-Benziner mit 225 PS. Beide Motoren sind an eine 8-Gang-Automatik gekoppelt.

Bei den jeweiligen DS-Händlern kann der Kunde das Modell in 3D und Originalgrösse kennen lernen. Die Reservierung geschieht entweder beim Händler oder online. Preis für den Diesel : ab 50.708,-, Preis für die Benzin-Version: ab 51.192.-