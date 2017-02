Reifentechnologie für morgen

Colmar-Berg, Januar 2017 – Goodyear und Tesloop gehen eine Technologiekooperation ein. Der Reifenhersteller und der Car-Sharing-Anbieter werden gemeinsam die Leistungsdaten der an den Tesloop-Fahrzeugen montierten Reifen analysieren, um Vorhersagemodelle hinsichtlich des Reifenverschleißes zu entwickeln und den Reifenservice zu optimieren.

Tesloop bietet einen Car-Sharing-Service für Entfernungen zwischen 50 und 300 Meilen (80 und 480 Kilometer) und betreibt hierfür eine expandierende Flotte von teilautonomen fahrenden Tesla-Fahrzeugen. Die Fahrzeuge fahren durchschnittlich 20.000 Meilen (32.200 Kilometer) im Jahr. Der erste Tesla der Flotte, ein Tesla S Modell auf Goodyear-Reifen, hat seit Mitte 2015 mehr als 250.000 Meilen (über 400.000 Kilometer) abgespult.

„Unser Ziel ist es, innovative Reifentechnologien und Dienstleistungen für die kommende Generation von vernetzten Mobilitätsflotten für den Personenverkehr anzubieten“, sagte Jim Euchner, Vice President Global Innovation bei Goodyear. „Hierfür nutzen wir unser breites Wissen und unsere Erfahrung in der Reifenkonstruktion, beim Testen sowie im Flottenbetrieb. Die führende Stellung von Tesloop bei der Nutzung teilautonomer, vernetzter Elektroautos gibt uns Einblicke in die nächste Generation der Mobilität, in der Fahrzeuge mit einer jährlichen Kilometerleistung von 250.000 Meilen häufiger vorkommen könnten.“

„Wir glauben, dass in den kommenden Jahren alle führenden Personenmobilitätsdienste auf autonom fahrende Elektrofahrzeuge mit Schnellladeeigenschaften migrieren werden", sagte Rahul Sonnad, CEO von Tesloop. „Dies wird die Transportkosten für Pkw drastisch senken, die Kilometerleistung steigern und es ermöglichen, die Autos täglich fast 24 Stunden zu nutzen."

„Die Fähigkeit, Echtzeitinformationen über Straßen- und Fahrbedingungen sowie Fahrverhalten zu sammeln, wird eine wachsende Rolle bei der Optimierung der Reifenleistung für autonome Fahrzeuge spielen", sagte Euchner. „Mit zunehmenden Datenmengen, die aus einer Vielzahl von Fahrzeugsensoren sowie Internet-Datenquellen zusammengestellt werden, gibt es eine beispiellose Gelegenheit, eine neue digitale Infrastruktur in Echtzeit zu erstellen, die sowohl Sicherheit und Reichweite verbessert als auch die Betriebskosten senkt."

„Mit dem Aufkommen des autonomen und vernetzten Elektroautos erlebt das Automobil seine größte Veränderung seit 100 Jahren", so Sonnad. „Unsere Fahrzeuge sind, anders als gewöhnliche Autos, effektive Netzknoten in einem digitalen, elektrischen Verkehrsnetz. In dieser Welt sind Reifen bei weitem der wichtigste laufende Wartungskostenfaktor.“

Goodyear ist einer der größten Reifenhersteller weltweit. Der Konzern beschäftigt rund 66.000 Mitarbeiter und stellt seine Produkte an 49 Standorten in 22 Ländern her. In den beiden Forschungs- und Entwicklungszentren in Akron, Ohio, und in Colmar-Berg, Luxemburg, werden modernste Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die neue Technologie- und Leistungsstandards in der Industrie setzen.

Tesloop, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, baut den ersten softwaregestützten Mobilitätsservice für autonome, vernetzte, elektrisch aufgeladene Fahrzeuge (ACES) auf. Es betreibt eine wachsende Flotte von elektrischen Tesla-Fahrzeugen und bietet Car-Sharing-Möglichkeiten zwischen 50 und 300 Meilen. Die ACES-Fahrzeugplattform ermöglicht eine umwälzende wirtschaftliche und digitale Echtzeitkontrolle von Fahrzeugen. Das Unternehmen hat einen starken Fokus auf den Aufbau der für Routenführung, Preisgestaltung, Fernverwaltung und Sicherheit erforderlichen Softwaretechnologie sowie Vorhersagemodelle auf Basis der Fahrzeugdaten. Bereits 18 Monate nach Markteinführung ist Tesloop der weltweit am höchsten bewertete Transportservice und wächst rasant. Tesloop wird von erfahrenen Internet-Unternehmern geführt und von Clearstone Ventures zusammen mit privaten Investoren von Facebook, Tesla Motors und Allen & Co. finanziert.