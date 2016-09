Feuerwerk der Premieren

Die Messe dauert bis zum 29. September an. Ein Weltereignis, bei dem so viele Welt- und Europapremieren zu bewundern sind, dass man sich schon tagelang in den über 20 Hallen herumtreiben müsste, um alles mitzukriegen. Wir machten einen Rundgang von einigen Stunden anlässlich des Pressetags am 21. September. Hier unsere Fotos und Kommentare.