Sport-SUV mit Coupé-Eleganz

Aber dafür ein Mercedes mit allen Tugenden einer Limousine die Platz, Kraft, Komfort und Geländeeigenschaften bietet, so erlebten wir den GLC Coupé.Mit den 204 PS aus den 2143 Kubik seines Vierzylinder Diesels kräftig genug, um sowohl auf der Autobahn wie auch auf kurvigen Landstrassen den Ton anzugeben.

Zum weichen Kraftentfaltung trägt eine 9-Gang-Automatik bei . Wer’s gerne aggressiver möchte, kann das Ansprechverhalten in den Programmen des Dynamic Select auf „Sport“ oder sogar auf „Sport+“ stellen und hier jenen Schuss Temperament herausholen, der bei gemütlicher Fahrt auf der Autobahn- oder der Landstrasse im „Komfort“-Modus nun einmal nicht gebraucht wird. Über die Funktion „Dynamic Body Control“ kann das Federungsverhalten modifiziert und dem gewählten Fahrmodus angepasst werden. Das bedeutet ein strammere und härtere Einstellung bei „Sport“ und ein komfortorientiertes Abfedern bei „Komfort“.

Dennoch dominiert auch bei „Komfort“ eine etwas strammere Ausrichtung als man erwartet hätte, der GLC bleibt hart und unnachgiebig in allen Lagen, als SUV in eleganter Coupé Form betont er diese Eigenschaften zugunsten eines vorbildlichen Handlings und ausgezeichnetem Kurvenverhalten. Dazu kommt die 4Matic in der GLC Coupé Reihe, die stets für optimalen Ab- und Antrieb und für einwandfreie Verhältnisse bei der Kraftverteilung in schwierigen Situationen sorgt. Eigentlich kriegten wir davon überhaupt nichts mit, was aussagt, wie effizient und gefühlvoll die 4Matic arbeitet.

Wir genossen die souveräne Fahrt in diesem sportlichen SUV-Coupé und seinem übersichtlichen Cockpit, die hohe Sitzposition, die Rundumsicht, ausser der etwas eingeschränkten Sicht nach hinten, und den Sitz- und Bedienungskomfort. Die Ausstattung ist, gemäss Mercedes-Philosophie, variabel und anpassbar an jeden Geschmack und erfordert preislich einige Opfer, die aus dem mit Basispreis von 51.000 Euro angegebenen 250 d 4Matic ein richtig anspruchsvolles Gerät machen können. Bei dieser Qualitàt, dem Komfort und dem souveränen Fahrverhalten, der Sicherheit und der Leistungseffizienz wird die Rechnung jedenfalls aufgehen.