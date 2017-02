Langer Luxus

Bei der Vorstellung des ersten Panamera erklärte Porsche, die Limousine zwar nicht erfunden, aber einen Sportwagen daraus gemacht zu haben. Was sich dann als herausragendes Fahrerlebnis von Luxus und Komfort darstellte, das sich mal souverän leichtfüssig, mal nachdrücklich kraftvoll durch den Raum bewegte. Für die zeitgemässe Vorstands-Raumfahrt hat Porsche jetzt bei der neuen Panamera-Generation eine Version mit langem Radstand herausgebracht, den Panamera Executive, der in der zweiten Sitzreihe die Beinfreiheit bietet, wie sie in der Business-Klasse der Top-Airlines anzutreffen sind. Die Executive-Reihe hat Allrad und begreift vier Motorisierungen von 330 PS bis 550 PS. Eine Hybrid-Version ist auch dabei.

Ein Porsche mit Hybrid-Motor, lässt sich eine derartige Zusammenstellung mit der Markentradition überhaupt vereinbaren ? Anscheinend ja, denn Nachhaltigkeit und Performance sind bei Porsche kein Widerspruch, ähnlich wie Glück und die deutsche Nationalmannschaft, wie Kundendienst und Telefongesellschaft, wie Sex im Urlaub, wie Donald in einer Uni-Bibliothek oder Kunst und David Guetta. Hybrid steht bei Porsche von jeher nicht nur für nachhaltige Mobilität, sondern auch für Performance – das zeigen nicht zuletzt die Siege des 919 Hybrid beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den Jahren 2015 und 2016.

Diese Philosophie prägt auch den Panamera 4 E-Hybrid: Der zweimotorige Gran Turismo kommt auf eine Systemleistung von 340 kW (462 PS) und verbraucht 2,5 l/100 km im Neuen Europäischen Fahrzyklus für Plug-in-Hybrid-Modelle. Dies entspricht einem CO2-Ausstoß von 56 g/km.

Beim Hybrid Panamera handelt es sich um einen Plug-in Hybrid. Das will heissen, man kann zuhause über Nacht aufladen, das ergibt eine Reichweite von 50 Kilometern und eine Spitze von maximal 140 km/h, etwas zu eilig für den Stadtverkehr aber keine Sorge, die 50 km werden kürzer ausfallen als 50 km im holländischen Modus, sprich Schleichtempo. Ohne Verzögerung stehen aus dem Stand heraus 700 Nm Systemdrehmoment zur Verfügung. Nach 4,6 Sekunden lässt der viertürige Hybrid-Sportwagen die 100 km/h-Marke hinter sich und sein Cousin 911 schüttelt verwundert den Kopf. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 278 km/h, bis dahin hat er seine elektrischen Vorsätze längst über den Haufen geworfen.

Neben dem 4 E-Hybrid, der auch mit normalem Radstand angeboten wird, begreift die Executive –Reihe noch den 4 Executive mit V6 Dreiliter Turbo mit 330 PS, den 4S Executive mit V6 2,9 Liter Biturbo mit 440 PS und das Topmodell Turbo Executive mit Vierliter V8 Biturbo und 550 PS.