Sternzeichen

Zu Testfahrten mit der überarbeiteten Konpaktklasse hatte Mercedes nach Budapest eingeladen, wobei einige aufregende Runden mit der AMG 45 Version der A-Klasse auf dem Hungaroring das Sahnehhäubchen auf dem Cocktail von Fahrspass und Leistungsvermögen in allen Bereichen darstellten. Die Kompaktwagenfamilie, das sind die A- und B Klasse, CLA und CLA Shooting Brake sowie der SUV-Crossover GLA und die AMG-Versionen von A, CLA, CLA Shooting Brake und GLA.

Zusammen macht das fünf Karosseriemodelle, Frontantrieb und 4MATIC, Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe, eine Vielzahl von Benzin- und Dieselmotoren von 177 bis 381 PS, dazu Elektro- oder Erdgasantrieb in der B Klasse. Gefertigt werden sie in einem flexiblen und effizienten Produktionsverbund mit Werken in Europa (Deutschland, Ungarn und Finnland) und China sowie zukünftig auch in Mexiko.

Mehr dazu, besonders über den AMG A45 4MATIC, erfahren Sie auf den Autoseiten des Magazin in der Druckausgabe des Tageblatt am 15. April.